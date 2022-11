Más de 66 mil sancionados por mala convivencia en Bucaramanga, ¿qué nos pasa?

Al menos 66.716 medidas correctivas contra igual número de personas infractoras del Código de Seguridad y de Convivencia Ciudadana se han impartido entre 2020 y lo que va de 2022 en Bucaramanga.

De esas faltas, portar armas o elementos cortantes y punzantes se llevan el 42,44% de los casos, evidenciados en 28.317 sancionados.

Mientras tanto, por el incumplimiento, desacato o desconocimiento de la función de la Policía, han sido objeto de multas 20.846 personas, lo que representa el 31,25% de los ‘comparendos’.

La falta que le sigue, con 3.537 sanciones y que representan el 5,3%, son las riñas entre vecinos.

Invadir el espacio público, con 3.118 casos, (4,6% de las multas) y consumir sustancias alucinógenas en vía pública, con 2.672 casos (4,01%) aparecen en los puestos cuarto y quinto de esta penosa lista de pocos cívicos.

Los restantes 8.226 casos están representados en faltas tales como: violar horarios establecidos por la ley, arrojar basura a la calle, no esperar el bus en los paraderos establecidos, manejar ebrios, cruzar las vías por zonas restringidas, no respetar el Código Nacional de Tránsito y no cumplir las normas ambientales, entre otras.

Vale decir que estas cifras se quedan cortas, si se tiene en cuenta que no todas las faltas cívicas se multan.

De acuerdo con la Policía, los barrios Norte, Kennedy, Regadero, Centro, San Gerardo, Campohermoso, Ciudadela, Cabecera y Morrorrico son los sitios en donde más se registran las faltas a la convivencia.

¿Qué nos pasa?

Libardo Suárez Acevedo, experto en temas de civismo y cultura ciudadana, expresó que “es lamentable que los bumangueses hayamos perdido el civismo y la cordialidad que nos caracterizaba en el pasado”.

“Los altos índices de intolerancia ciudadana, sumados a los actos delictivos que se han venido incrementando, hacen que Bucaramanga se haya vuelto una zona poco cívica e insegura”, dijo.

“Por alguna razón, no hemos hecho el esfuerzo de educar al bumangués. Faltan campañas precisas para que se adquiera la cultura de respetar las normas ciudadanas y prevenir acciones que terminen acolitando la falta de urbanismo y la poca conciencia ciudadana”, puntualizó Suárez Acevedo.