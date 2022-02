Piden celeridad para esclarecer asesinato de Nickol Valentina

Autoridades del orden municipal y departamental piden que se esclarezca este crimen, que no quede impune y que se pase del discurso a los hechos.

El Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, se pronunció sobre el hecho en su cuenta de Twitter.

"No puedo describir la impotencia que me deja el fallecimiento de Nickol Valentina, un fatal desenlace para una niña que apenas empezaba a vivir. En cuestión de segundos, unos malditos acabaron con los sueños y el futuro de toda una familia, dejando un dolor y daños irreparables. Su muerte no puede quedar impune, confío en que @PoliciaBmanga dará con el responsable. La seguridad no puede ser una narrativa, debe ser un hecho cierto. Trabajemos en equipo para garantizar la vida, honra y tranquilidad de los santandereanos. ¡Que en paz descanse!".

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, manifestó "que dolorosa noticia la muerte de Nickol Valentina; quien ayer un desgraciado delincuente asesinó en Bucaramanga. No paramos de buscarlo con la @PoliciaBmanga y aumentamos recompensa hasta $50 millones para quien dé información. Tendrá que pagar por el dolor que está causando. Toda mi solidaridad y apoyo a la familia y amigos de Nickol. Que Dios la tenga en su santa gloria. Me parte el alma esta situación. No descansaremos hasta encontrar al asesino. La vida es sagrada".

Melissa Franco, secretaria del Interior de Bucaramanga aseguró que "rechazamos de forma vehemente el acto delictivo que involucró hoy a una menor de 15 años, @PoliciaBmanga investiga y despliega todas sus capacidades operativas para dar con el paradero de este delincuente".

Al respecto, el personero de Bucaramanga, Daniel Arenas, manifestó que, tras el crimen de la menor por robarla, “solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a que se adelanten las investigaciones pertinentes y dar con el paradero de los responsables”.

Arenas además hizo un llamado “a que la sociedad, a la ciudadanía, padres de familia a unirnos para rechazar este tipo de actos”.

Así mismo, el concejal Jaime Andrés Beltrán aseguró que “como padre me duele muchísimo la muerte de Nickol Valentina. Y como concejal tengo que decir de frente que al alcalde de Bucaramanga y sus secretarios les quedó grande la ciudad. No ayer, no hoy; hace años”.