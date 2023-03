Una charla | El científico santandereano Edbertho Leal Quirós y su trabajo en la NASA

Y no cabe duda que es el más indicado para ‘timonear’ esta ambiciosa iniciativa, pues no solo es físico, también ostenta la maestría en Física Aplicada de la referida Universidad Nacional; igualmente obtuvo otro grado de maestría en la Universidad de California, Los Ángeles; es más, en 1989 le otorgaron el título de doctorado de la Universidad de Missouri, por mencionar solo uno de su largo listado de logros académicos, científicos y profesionales.

“Pues en 1985 pude dar el gran salto y me fui a Estados Unidos a realizar estudios especializados, entre otros un PhD en Ingeniería Nuclear de la Universidad de Columbia. A mí se me llena el corazón de orgullo y de emoción con el apoyo que recibo de la UDES, así como el volver y poder contarles a mis paisanos mis logros. Pero, más allá de ser profeta o no en mi casa, siento que todos podemos, ya sea aquí o afuera del país, ser los más grandes científicos, ingenieros, arquitectos o lo que queramos, si nos lo proponemos”.

“La verdad es que al ver tantas estrellas y tanta luminosidad, me inspiré para caminar hasta donde he llegado”.

“Desde niño soñé con esto y con más. A veces me volaba del internado para irme a los salones a hacer ejercicios de matemáticas y de física. Recuerdo que cuando cursaba la primaria en mi pueblo no había ni médicos, ni mucho menos luz eléctrica. Incluso, me da nostalgia evocar que las tareas las hacía desde mi ‘balcón de las estrellas’, es decir, en mi pueblo, el lugar en donde experimenté las noches más despejadas del mundo y donde supe que se puede tocar el cielo con estudio, trabajo y dedicación”.

Alejado del toque peyorativo de los términos que hoy usan los jóvenes, pero siendo conscientes de que llega a una universidad a formar a muchos de ellos, ¿cree que usted fue un alumno ‘nerd’ o prefiere ser recordado como el ‘estudiante prodigio’ que lo llevó a la NASA?

“Llamémoslo como dicen los jóvenes de hoy, entre otras cosas porque me enorgullezco de ello: fui y soy un ‘comelibros’, un orador y amante de la lectura: Siempre leo Vanguardia. Fui el segundo de doce hermanos y gracias a mi madre, la entrañable maestra Nohemí Quirós, y a mi padre, Héctor Leal, empleado de un despacho judicial, aprendí que todo en la vida es cuestión de dedicación y de estudio. No obstante, también era como todos los adolescentes de mi época: alegre, entusiasta, soñador, visionario y hasta me convertí en uno de los mejores futbolistas de mi promoción. Es más, ya de senior, he competido en las finales de varios torneos de fútbol en Estados Unidos”.

Hablemos de fútbol, ¿es hincha del Atlético Bucaramanga?

“¡Toda la vida! Desde donde quiera queme encuentre estoy pendiente de cómo le va a mi equipo del alma y hasta me pongo la camiseta cuando veo los partidos. Aunque le confieso que, como hincha, siento cierta frustración porque, contrario a todas las estrellas que veo desde mi mundo profesional, los leopardos no me han dejado ver ni una estrella en la liga. Pero bueno, seguiré fiel y sé que algún día los búcaros, como el suelo de mi tierra, iluminarán ese escudo y me permitirán besar esa anhelada estrella”.