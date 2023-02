Video: ¿Por qué no hay solución a los problemas del alumbrado público en Bucaramanga?

Definitivamente las tinieblas se apoderaron de Bucaramanga. Calles y pasajes peatonales se convirtieron en ‘guaridas’ de delincuentes, tras las sombras que se ciernen por el deterioro del alumbrado público.

Es interminable la lista de farolas que se encuentran ‘fuera de foco’. Las razones: la falta de mantenimiento, los desperfectos de las redes e incluso los constantes robos de bombillas y cables.

Las denuncias de la comunidad no se han hecho esperar. En barrios como Cabecera del Llano, el Centro, Alfonso López y Ciudad Norte, por citar solo unos cuantos, los vecinos se sienten ‘presos’ de la penumbra.

No se trata solo del daño de los postes de energía; además, la comunidad asegura que las tinieblas son los ‘caldos de cultivo’ de otras problemáticas.

Y es evidente que la precaria iluminación genera inseguridad: “Las calles de mi barrio están a oscuras. Las lámparas del alumbrado público no funcionan y esto genera mucho peligro, ya que se presta para que viciosos vengan a consumir drogas, hacer atracos y muchas cosas más”, dijo Andelfo Erazo, vecino del sector de García Rovira, adscrito a la Comuna 5 de Bucaramanga.

Luis Mario Cáceres, ciudadano de Cabecera del Llano, manifestó que “ya no se puede pasear de noche, no se puede caminar con amigos o con la familia. Salir y sentarse en la acera a compartir un rato es una acto de valentía y de osadía. Ahora la gente se restringe por miedo a un hurto, y prefiere no salir a ocupar estos espacios que antes eran de sano esparcimiento”.

Los comerciantes de la zona céntrica también se pronunciaron sobre el detrimento económico que sufren por la falta de alumbrado público: “Mis ventas han mermado, únicamente estoy produciendo para el pago de servicios, alquiler y sobrevivir. Es que nadie viene de noche a comprar”, manifestó el propietario de una tienda de la calle 33, entre las carreras 12 y 13.