Programaron protestas desde las 6:00 a.m. en Bucaramanga y su área

Se espera que la movilización se dirija a la zona conocida como As de copas a la entrada del Puerto.

Desde poco antes de las 8:00 de la mañana de este miércoles, comenzaron los primeros bloqueos esporádicos. Estos tuvieron lugar en la vía que conduce a Girón con Bucaramanga.

El recorrido

Las manifestaciones iniciarán con caravana vehicular en el puente de Provenza a las 9:00 a.m. Allí se encontrarán con las caravanas que vienen de Piedecuesta, Girón y Floridablanca.

Los organizadores del paro del 28 de abril en Santander indicaron que la jornada se desarrollará durante todo el día.

Desde el puente de Provenza partirán por la Autopista con rumbo a la Puerta del Sol, para seguir por la carrera 27 y unirse a los marchantes que llegan a ese punto, según planean sobre las 10:30 de la mañana.

Una vez concentrados bajarán por la intersección de la calle 36 para terminar el recorrido en la Plazoleta Luis Carlos Galán.

A primera hora del día también habrá manifestaciones en diferentes empresas. Según informaron estarán concentrados en Terpel a las 6:00 a.m., a las 8:00 a.m. frente a Minesa, en el centro comercial Cacique y todos terminarán reunidos a las 10:00 a.m. en la Puerta del Sol.

Se implementarán protocolos de bioseguridad

Con el fin de evitar la propagación del coronavirus y atendiendo a las medidas sanitarias, el Comité de Paro Nacional emitió un protocolo de bioseguridad que debe ser de estricto cumplimiento durante la movilización.

El uso del tapabocas cubriendo boca y nariz y uso de careta será indispensable. No se permitirá el ingreso a la marcha de personas de muy corta edad o de edad avanzada, no podrán ir aquellas que tengan problemas respiratorios o comorbilidades y personas en contacto con positivos de Covid-19.

Además se garantizará la distancia de dos metros entre personas y aseguraron que se grabarán las consignas para no pasarse los micrófonos entre personas.

Así mismo se prohíbe el uso de pitos o vuvuzelas y la ingesta de bebidas o alimentos.

En el caso de Bucaramanga, según manifestaron los integrantes del Comité de Paro, el Secretario del Interior se comprometió a que no habrá la aplicación de la medida de pico y cédula en la ciudad para efectos de la movilización.

"La solicitud que le hicimos al Gobernador es que en Santander se levante la medida para garantizar la movilización de todos los ciudadanos que deseen hacerlo, porque no hay ninguna autoridad que pueda impedir el derecho constitucional a la movilización", comentaron.

"Con o sin permisos saldremos a marchar, es un derecho constitucional, artículo 37 de la Constitución, no estamos pidiendo permiso, los derechos se ejercen no se mendigan", agregaron.