Arhuacos bloquean vías en Valledupar; exigen registro de cabildo Gobernador

De acuerdo con su vocero, Norey Quigua Izquierdo, “el pueblo arhuaco se moviliza porque a más de siete meses de haber elegido nuestro cabildo gobernador, el Gobierno se niega a expedir el respectivo registro, lo cual es como si en Colombia hubiéramos elegido un presidente y no tuviera la declaración del Consejo Nacional Electoral”.

Quigua Izquierdo consideró además que “el pueblo arhuaco se está viendo vulnerado porque se están violando derechos fundamentales de la gente como acceso a la salud, a la educación".

Y agregó: "tenemos muchos jóvenes que por no tener nuestro cabildo gobernador no han podido acceder a la educación superior, no se han podido afiliar al sistema de salud y otros que no han podido definir su situación militar”.

Los indígenas piden la presencia del ministro del Interior, Alfonso Prada.

