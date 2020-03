Duque anunció nuevas medidas para enfrentar el coronavirus

La primera de ellas es el aplazamiento de las pruebas Icfes. “Hemos decidido aplazar pruebas Icfes de este domingo, 15 de marzo, en todo el territorio nacional, con el fin de ofrecer garantías de salud pública a los estudiantes del país. Con el @ICFEScol anunciaremos en los próximos días la fecha y procedimiento para realizar estas pruebas”, indicó el presidente Duque en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, señaló que otra de las medidas de carácter social que se van a tomar es el congelamiento de las tarifas de agua, entendiendo la importancia que tiene en este momento lavarse las manos.

Además, dijo que, a aquellas personas que han tenido desconectado el servicio de agua se les será habilitado mientras pasa la emergencia.

Así mismo, tras la reunión invitó a los gobernadores y alcaldes a trabajar unidos, articulados y coordinados, como equipo, con el Gobierno Nacional, para proteger la salud de los colombianos y lograr que el país salga adelante frente al reto de la pandemia del coronavirus.

“El coronavirus es uno de los retos más grandes que hemos tenido en la sociedad contemporánea y esto nos debe unir como colombianos. Como gobernantes, debemos entender que la unidad nos hace fuertes; la prioridad es la salud y vida de los ciudadanos”.

El mandatario señaló que, “mi mensaje para todos ustedes es: aquí no dejaremos de tomar ninguna medida que sea necesaria para proteger la vida y la salud de los colombianos, pero las queremos tomar con ustedes, porque ahí es donde está el factor de éxito; aquí no hay posiciones aisladas”.

De igual forma, Duque expuso que la pandemia global del coronavirus es el reto que tenemos que enfrentar como humanidad, por lo cual “hay que saber entender sus proporciones, sus dimensiones, entender cuáles son las implicaciones para cada uno de nosotros”.

El mandatario además consideró que “este no es un escenario para la política; este es un escenario para la unidad del Estado colombiano. Yo no pretendo, en el manejo de esta situación, sacar ningún provecho político. Y quiero ser enfático con ustedes: yo no estoy buscando la reelección. Este es un Gobierno que termina en dos años y medio; yo aquí me la juego toda por Colombia y me la juego por ustedes, alcaldes y gobernadores de todo el país”.

Finalmente, el jefe de estado agradeció la presencia de los mandatarios locales y regionales en la reunión de trabajo, a la que calificó de “trascendental” para enfrentar el reto del coronavirus.