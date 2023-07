Estas son las polémicas que protagonizó la saliente ministra Irene Vélez durante su estancia en el Gobierno

La saliente ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, protagonizó varias polémicas que han desatado críticas contra el Gobierno de Gustavo Petro. Estos son dos escándalos por los que señalan a Vélez de presunto tráfico de influencias.

La primera se registró la semana pasada cuando se conoció sobre el jugoso contrato de $128 millones que el Gobierno le entregó a su esposo, Sjoerd Van Grootheest, con el Fondo Colombia en Paz, sin que ella hubiese declarado adecuadamente el evidente conflicto de intereses.

Sin apagarse todavía ese “incendio”, la saliente ministra de Minas tuvo que lidiar con otra polémica esta semana que la involucra y está relacionada con el presunto tráfico de influencias que ella habría ejercido para que Migración Colombia dejara salir a su hijo del país.

El cuestionado caso se registró en enero cuando Vélez se encontraba en Suiza en un viaje oficial junto al presidente Gustavo Petro y tenía prevista una reunión familiar en España, a la que su hijo menor de edad no podía viajar porque no tenía los permisos exigidos por ley.

Pese a no contar con los permisos, el menor finalmente despegó desde el aeropuerto de la ciudad de Cali después de que su mamá, la ministra Vélez, envió una serie de correos electrónicos con los que intercedió para que el funcionario de Migración lo dejara viajar.

Tras divulgarse el controvertido hecho a Vélez, la Procuraduría General de la Nación le abrió un proceso disciplinario y la Fiscalía una indagación preliminar para tratar de determinar si se trató de un caso de tráfico de influencias.

Y pese a que en el poco más de 11 meses que ha estado en cargo la saliente ministra de Minas ha protagonizado varias polémicas, el jefe de Estado la ha respaldado. No obstante, en este caso se habla de que el mandatario le pediría la renuncia esta misma semana.

Propuesta de decrecimiento la puso en el centro de las críticas

La primera situación controversial que puso a la ministra Irene Vélez en el foco de las críticas fue su propuesta hecha en el Congreso Nacional de Minería 2022, realizado en septiembre de ese año, de que los países decrezcan en sus economías.

“Necesitamos exigirles también en el marco de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos (...) De ese decrecimiento depende que logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos”, dijo Vélez.

Tras dar esas declaraciones se escucharon murmullos en este evento del gremio minero y ante esta situación Vélez pidió silencio de una manera particular. “Como yo le diría a mis estudiantes, por favor en la segunda fila, los de la mano derecha, si nos hacen silencio para poder seguir, gracias”, dijo la ministra de Minas.

Dejó plantada a la prensa y evadió cuestionamientos

Tan solo 24 horas después de desatar la polémica por su teoría del decrecimiento económico, la ministra Vélez protagonizó un nuevo hecho controversial cuando cortó abruptamente la atención a los medios en una rueda de prensa. “Esto se acaba aquí”, dijo la ministra.

Los comunicadores le preguntaron a la jefe de la cartera de Minas y Energía sobre su invitación pública a que los países “decrezcan económicamente” y sobre el plan de acción del Gobierno para combatir la minería ilegal en el país, pero no recibieron respuestas.

“Son como 50 preguntas en una. Entonces yo te, yo te... me dejas hablar, ¿por favor? Bueno, entonces esto se acaba aquí. Muchas gracias a los que alcanzaron a escuchar”, dijo Vélez y después abandonó la sala destinada para la atención a medios.

Fue tal la oleada de críticas que un día después Vélez tuvo que pedir disculpas a los periodistas y medios de comunicación por su actitud y aseguró que sería una experiencia de la que aprendería para no volverla a repetir.

Se le señala de presentar informes técnicos con cifras falsas

Uno de los subalternos con los que más chocó la filósofa Irene Vélez en el Ministerio de Minas fue con su viceministra de Energía, Belizza Ruiz, quien tras dejar su cargo a finales de enero de este año por petición de Vélez se destapó y habló de una serie de irregularidades.

Entre ellas, Ruiz acusó a la ministra de Minas de presentar presuntos informes que contenía datos imprecisos y poner funcionarios ‘a dedo’ en las juntas directivas de las electrificadoras, algo que consideró como irregular.

“Había situaciones que yo no comparto, que no voy a aceptar y mucho menos a pasar por encima de mi moral como profesional o los principios que establezco para mi vida (...) Aunque suene un poco fuerte, yo sentía que eran prácticas que venían de mi jefe inmediata, que era la ministra. Yo hablé con ella y le reporté directamente que no estaba de acuerdo”, le dijo Ruiz a Cambio.

La cuestionan por cifras imprecisas de reservas de gas y petróleo

El otro caso sonado por el que ha sido cuestionada Irene Vélez se registró a finales de enero con el informe “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa”, que desató polémica por las posibles imprecisiones en cifras que incluía.

Vélez defendió los conceptos, pero gremios y expertos contradijeron las cifras expuestas por la ministra de Minas. Al respecto, se habló de errores metodológicos que habrían causado equivocaciones y malas interpretaciones en las proyecciones, en las que se estimó que el país tendría gas natural solo hasta el año 2042.

Por estas polémicas a la ministra Irene Vélez ya le han hecho dos debates de moción de censura en el Congreso, aunque ninguno prosperó.