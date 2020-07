“Este viernes fue el día de mayor comercio electrónico en la historia del país”: Duque

En el programa, el ministro de comercio, industria y turismo, José Manuel Restrepo, afirmó que las transacciones en medios de pago electrónicos crecieron 92 % con respecto al año pasado y los valores transados aumentaron 57 %, teniendo como base los datos recogidos hacia las 4:00 p.m. Con respecto al primer día sin IVA, Restrepo aseguró que el aumento fue de 19 % en número de operaciones y 33 % en montos.

Por otra parte, José Andrés Romero, director de la Dian, explicó que “cuando se diseñó la estrategia de los tres días sin IVA lo que pensamos fue darle un empujón a la economía para que en estos meses de junio y de julio que son los más difíciles se pudiera tener estas tres jornadas con miras a salvar estas empresas y los empleos de los colombianos”.

En su balance de hoy, Romero señaló que hoy se estiman ventas del orden de 4 billones de pesos, lo cual es 1 billón menos a lo presupuestado para el cierre de la primera jornada sin IVA. “La inversión fiscal que estamos haciendo fue de 130.000 millones para mover 4 billones en la economía y el comercio”, apuntó Romero.

Según las cifras de la Dian, el calzado aumentó su comercio en 6.002 %, los equipos de sonido y video subieron sus ventas en 1.991 % y los elementos escolares vieron un crecimiento de 263 %.

Víctor Muñoz, consejero presidencial para la transformación digital, agregó que 82 % de los montos comercializados hoy corresponden a productos a los que se les aplicaba esta medida. Además, señaló que por internet las ventas fueron de 320.000 millones de pesos.

Con respecto al orden público, el viceministro de relaciones políticas del ministerio del interior, Daniel Palacios, apuntó que no hubo ninguna alteración en materia de orden público, no hubo cerramientos y se registraron solo dos aglomeraciones, las cuales no superaron las 900 personas.