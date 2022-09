$!Informe | La desfinanciación del sistema de salud: esto plantean Gobierno y EPS

De acuerdo con Rodríguez, el trabajo con respecto a los presupuestos siempre ha sido bastante estándar, pues “llevamos décadas construyendo ese indicador por parte del Ministerio y es realmente sorprendente el anuncio de decir que se necesita menos dinero para esas transferencias, lo cual, a toda luz técnica es probablemente ilógico”. Agrega que “si termina reduciéndose ese valor aún menos... teniendo en cuenta los precios que tendremos el próximo año, eso implica que el sistema va a estar lleno de tutelas, va a haber mucha mayor negación de servicios, se va a acentuar la quiebra de las aseguradoras y eso va a implicar muertes de personas si no reciben la atención temprana. Ese es el gran reto de lo que está pasando”.

En lo referente al “No Plan Básico de Salud” se ha comunicado por parte del ministerio que tendremos una revisión pormenorizada de los gastos, que por cierto no es inusual, ya que en los monitoreos que hace el ministerio permanentemente de este tema, siempre analiza junto con las EPS los ajustes y uso adecuado de los recursos y tecnologías que son financiadas con ese rubro, explica Jaramillo.

Agrega Jaramillo que, de acuerdo con el último borrador, “es claro que no existe un rol para las EPS, por lo tanto, vemos prudente esperar el texto que se presente en el Congreso. Nosotros siempre estaremos abiertos a contribuir al país en la construcción y las mejoras necesarias para el sistema de salud”.

De todas formas, explicó, hasta que no lo presenten oficialmente no se puede saber realmente cuáles son las propuestas. Sin embargo, “sabemos que hay unos lineamientos que se han hecho públicos en términos de fortalecer la atención primaria de la población y virar hacia un modelo de prevención que aborde determinantes sociales y desde esa óptica suena muy interesante, pero es necesario esperar a tener el texto final para analizarlo, entenderlo y ojalá poder aportar con propuestas de fortalecimiento”.

Felipe Jaramillo, gerente de la EPS Salud Mía, manifiesta que existe un borrador que se ha conocido públicamente sobre el proyecto de reforma estructural, que si bien según el propio Ministerio no es el documento definitivo, sí permite entender conceptualmente cual es el rumbo que se le quiere dar al sector.

Además, expertos han manifestado que hay que esperar lo que apruebe el Congreso y conocer de fondo hacia qué apunta el Ministerio. Sin embargo no desconocen que se presentarán dificultades a la hora de prestar los servicios médicos.

Sobre esto, el supersalud, Ulahy Beltrán López, dijo que 11 entidades promotoras de la salud se encuentran en intervención a septiembre de 2022, cuatro han sido liquidadas y una está con liquidación voluntaria. “Yo no llegué a acabar con las EPS, no llegué a liquidarlas”, dijo Beltrán.

Afirmó que no está apretando el presupuesto de las EPS y que la idea no es acabarlas, al tiempo que recordó que “el superintendente de Salud del Gobierno Duque dejó en proceso de liquidación de 14 EPS”.

Sobre este presupuesto, Corcho afirmó en rueda de prensa que “el presupuesto proyectado es el más alto de la historia, no es verdad que se haya desfinanciado”. Pero planteó dos escenarios: “En el primer escenario, con un incremento de UPC de 14,97% se aumentaría el presupuesto en alrededor de $86 billones, 8% del PIB. En el segundo escenario, con los ajustes, se aumenta el presupuesto en $82 billones”, explicó la ministra, quien aclaró que para el 2022 se cuenta con $74 billones.

Estas declaraciones se dieron luego del debate público por el posible recorte en el presupuesto del sistema de salud. Por ejemplo, en una sesión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la ministra dijo que solo destinaría $2,2 billones al pago de los planes contributivo y subsidiado de salud porque no confía en las cuentas de las EPS.

¿Qué dicen las EPS?

Gestarsalud agregó que también está el no giro de los recursos pendientes por el mecanismo transitorio de presupuestos máximos para el pago de servicios y tecnologías, que están por fuera de lo cubierto por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que ya fueron prestados a la población en el 2021 con los debidos soportes ante el Ministerio de Salud y la Adres.

En ese mismo sentido, Gestarsalud, gremio que representa a 11 EPS del régimen subsidiado, que cubre la salud de 20 millones de personas, manifestó su preocupación por los mensajes enunciados por la ministra de Salud por el posible no pago de los ajustes al mecanismo de presupuestos máximos que se encuentran pendientes y la disminución de los recursos para el aseguramiento para el 2023.

Según las estimaciones de Acemi, se requieren al menos $76 billones para financiar los servicios cubiertos en los regímenes subsidiado y contributivo, y $4,88 billones para financiar las tecnologías no cubiertas en el plan de beneficios. “El sistema arrastra un déficit de recursos y con la propuesta de la ministra se agudiza y pone en riesgo la garantía del derecho a la salud. Reducir el flujo de recursos en el sistema agravaría los problemas de cartera y afectaría a los prestadores, al personal médico y al usuario, este último la mayor preocupación que tenemos”, advirtió Paula Acosta, presidente ejecutiva de Acemi.

Piden crear mesa técnica

El gremio consideró pertinente que el Ministerio de Salud reevalúe la conveniencia de no incrementar la UPC en 14%, sino en 12%. Aunque el aumento corrige la inflación, “es necesario tener en cuenta varios aspectos que han incrementado los costos de la atención”.

“Al margen de las inferencias planteadas por analistas y partidos políticos (...) no podemos desconocer que las advertencias sistemáticas contra el gremio del aseguramiento en salud han generado un clima de zozobra que se irradia entre todos los agentes del sistema y ha llegado hasta los usuarios, que todos los actores tenemos el deber de proteger”, indicó la cámara en un comunicado.

Pobreza monetaria aumentaría: Anif

El Centro de Estudios Económicos de la Anif también alertó que un posible incremento del gasto de bolsillo en salud tendría efectos sobre la pobreza monetaria a nivel nacional, que podría aumentar en 1.5 puntos porcentuales adicionales. Esto debido a que el aumento del gasto en salud se destina a asegurar la prestación a las poblaciones más vulnerables.

“La cobertura del sistema es universal y el acceso a servicios médicos viene en aumento desde 1990. Hoy el 99% de la población está afiliada al sistema. Hemos logrado cerrar la brecha en cobertura, garantizando acceso a la salud sin importar su nivel de ingreso”, precisó Mauricio Santamaría, presidente de Anif.

“La discusión sobre el presupuesto de la salud, en particular del aseguramiento, es central para el desarrollo de una política social progresiva. El balance entre las fuentes de ingreso y los usos de esos recursos es lo que permite, día a día, proveer lo necesario para atender las necesidades de salud. Ese es el punto central de la discusión de sostenibilidad del sistema de salud colombiano”, dijo Santamaría.

Por eso, insistió en la importancia de hablar del cierre financiero del sistema para 2022, que aún no se ha logrado solucionar, pues hay un faltante de unos $2 billones: “Vale la pena preguntar por qué el Ministerio no ha tenido en cuenta factores relacionados con el incremento en las frecuencias de uso en un escenario pospandemia, entre otros aspectos técnicos, para justificar el incremento de la UPC”.

Santamaría sostuvo que no asegurar la suficiencia de esa prima pondría en riesgo la atención de salud de millones de personas, en particular los más vulnerables, pues no se podría soportar un flujo oportuno de los recursos para satisfacer la demanda por servicios de salud.

En un escenario en el que se duplica el gasto de bolsillo por la falta de recursos para el aseguramiento, Anif calcula que la pobreza monetaria a nivel nacional podría aumentar en 1,5 puntos adicionales y la indigencia, un total de 1,1 puntos. “No se pueden desconocer ni echar para atrás los avances en cobertura, acceso, calidad y equidad que ha logrado el sistema en los últimos 30 años”, dijo Santamaría.

Reconoció, eso sí, que “hay cosas por mejorar”. Entre eso está implementar medidas de eficiencia en el gasto, con nuevos mecanismos de contratación, mejorar el manejo del gasto hospitalario y el fortalecimiento de la medicina preventiva y el autocuidado.

“Esos esfuerzos deben ir de la mano de una adecuada promoción de la salud y prevención de la enfermedad, (...) pero deben darse en línea con la política pública de aseguramiento universal”, agregó.