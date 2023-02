$!Los preocupantes ‘paquetes turísticos’ para extranjeros con un “harén de colombianas” hasta por 5.000 dólares

“Mis clientes son millonarios que me pagan muy bien, para lanzar fiestas donde solo haya chicas educadas (...) ellos no quieren conocer las chicas que están en el Lleras a las 2am”, argumenta uno de los organizadores de los polémicos encuentros.

Las primeras imágenes se conocieron a través de Instagram. En una de ellas se ve a una mujer vestida con traje de fiesta, comiendo lo que parecen unos pasabocas, acompañada de un texto que dice: “¿quién quiere ir a mi fiesta este fin de semana, DJ, cuatro comidas ricas, todo está gratis, incluso pagamos el transporte. Escríbeme”.

Se puede ver que pagan publicidad para que la información llegue al mayor número de personas posible.

También se señala que a través de una página web –dirigida a extranjeros- que ya no existe, pero El Colombiano tuvo acceso a su historial en caché, ambos hombres dicen ser un “grupo de expatriados –llama la atención que hagan uso de esta palabra- estadounidenses, canadienses y británicos que viven en Medellín, Colombia” que pretenden ofrecer fiestas y “eventos sociales increíbles”.

La página dice ofrecer un “Programa de Inmersión en Medellín” que tiene un costo en dólares de $5.000, $250 por una cena privada con 15 o 20 mujeres, $300 por una fiesta para entre 50 y 100 personas, y $300 a $600 por excursiones a otras zonas del país.

Además, ofrecen una asesoría “coaching” por $250 dólares la hora, en la que “yo, Casey Red Beard, y mi socio Patrick Red, te llevamos bajo nuestra ala durante una semana. Te enseñamos todo lo que necesitas saber para construir una increíble vida amorosa en Medellín, Colombia”, con la promesa de que, después de eso, tendrán “una vida de citas de estrellas de rock con mujeres colombianas sexys y femeninas”.

Las mujeres que “reclutan” para brindar sus servicios en estos paquetes de turismo que muchos consideran sexual, son presentadas por el portal web como jóvenes y atractivas, no son prostitutas, ni webcams u Only Fans, no tienen cabello pintado de colores como azul o rosado, sin tatuajes, piercings, no consumen drogas, y la mayoría “son universitarias y chicas que tienen un trabajo normal”.