Luis Fernando Velasco, actual consejero presidencial para las Regiones, nuevo director encargado de Gestión de Riesgo

Algunas fuentes al interior del gobierno, revelaron este lunes, que Javier Pava, entonces director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ungrd, será reemplazado por Luis Fernando Velasco, actual consejero presidencial para las Regiones.

Al parecer, la estrategia del mandatario es que Velasco permanezca al frente de la Consejería Presidencial para las Regiones y que, además, articule las funciones del cargo con las de la entidad dedicada a la gestión y control del riesgo en el país. Según la Revista Semana, Petro considera que sería la mejor manera de afrontar la actual crisis que atraviesan varias regiones por cuenta de la ola invernal.

Velasco ha sido para el gobierno de Petro y en época electoral una ficha clave para alcanzar sus objetivos. Lo ha acompañado en sus iniciativas y propuestas a lo largo de su carrera presidencial y recientemente se ha convertido en una persona de confianza para el mandatario.

¿Por qué Petro decidió que Pava no iba más?

La relación entre Javier Pava y el presidente Gustavo Petro se empezó a deteriorar tras las demoras en los procesos de reubicación de los damnificados a causa de las lluvias en varias zonas del país.

Esa situación llevó al presidente a realizar llamados de atención en público a algunos de sus funcionarios, pues ya estaba “aburrido” de que, al parecer, no se estuviera poniendo en marcha la ley que permite en Colombia los procesos de reubicación pronta ante situaciones de emergencia como estas.

“Creo que no se está aplicando la de emergencias. Hay un temor a aplicar la ley de emergencias, aplicamos los mecanismos ordinarios, pero no aplicamos los mecanismos extraordinarios por los cuales se decreta la emergencia. Para eso se hizo una ley en el año 2012″, señaló el presidente.

Durante el evento que se llevó a cabo en Rosas, Cauca, en el que se habilitó la vía Panamericana, de nuevo hizo alusión a tal situación. “Llevamos 11 años, eso tiene unas razones que algún día analizaremos, hay intereses que lo impiden dentro y fuera del Gobierno”, dijo el jefe de Estado.

En ese escenario, advirtió que, dadas las demoras, se veía en la obligación de tomar cartas en el asunto.

“Yo voy a coger este tema personalmente porque, la verdad, me aburrí, me da pena andar de sitio en sitio con personas muy sacrificadas y volver y nada, y volver y nada. Tenemos que reubicar y la gente tiene que vivir mejor que como estaba antes, entonces este es un tema que está pendiente, aquí no podemos dar una victoria”, sentenció en aquel momento Petro.

Procuraduría investigará a Pava

Javier Pava, exdirector de la entidad, y Eduardo José González, quien estuvo en el cargo entre 2018 y 2022, serán investigados por la Procuraduría General de la Nación por el supuesto incumplimiento de sus funciones en los procesos de prevención y atención de la emergencia en La Mojana, por las fuertes inundaciones el 17 de agosto de 2021.

Según Semana, las investigaciones se deben al “aparente incumplimiento en las acciones de prevención del riesgo que pudo incidir en el rompimiento del jarillón de protección en el punto conocido como Cara de Gato, a la altura del municipio de San Jacinto del Cauca, Bolívar, lo que ocasionó grandes inundaciones en la región”.

La Procuraduría solicitó a las autoridades departamentales y municipales informes detallados sobre las acciones que Pava y Sánchez realizaron para atender a la población y el estado de las obras y actividades en esta subregión del país tras la inundación de las tierras.

El Ministerio Público pidió a la Ungdr reporte de obras concretas como las adecuaciones hidráulicas junto a labores de dragado del río Cauca y del canal de la Esperanza, además de la construcción de unas barreras de protección, retención de sedimentos y reconstrucción de diques y jarillones.

Ambos también van a ser investigados por el Ministerio Público por cuenta de una posible omisión en la atención de la emergencia de La Mojana, donde se vieron afectados algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Sucre, Córdoba y Sucre.