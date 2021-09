Moción de censura a la Mintic, más recriminaciones que nuevas pruebas

El politólogo Juan Pablo Milanese, profesor de ciencia política en la Universidad Icesi, advierte que es difícil predecir lo que finalmente sucederá hoy en la Cámara, pero parte de una premisa que le permite concluir que la moción de censura contra la Ministra no prosperará: no renunció a su cargo.

“No es aceptable que la Ministra licite y realice adelantos de $70.000 millones y creer que no haya tenido conocimiento de la existencia o veracidad de las garantías de cumplimiento aportadas por esta unión temporal, donde las pólizas presuntamente son falsas”, dijo la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, una de las 20 congresistas que firmó la petición de moción de censura contra Abudinen.

La defensa a la ministra se dio en particular por la bancada del Centro Democrático, la conservadora, Cambio Radical. Del uribismo el representante Óscar Darío Pérez cuestionó que a la ministra ya se le estaba juzgando sin que tuviese derecho a defenderse en especial ante un juez. Margarita Restrepo, también del CD, aseguró que la ministra sí actuó de manera oportuna y así lo demostraron las acciones que adoptó.

Aunque la comunicador pudo intervenir, previamente se dio una discusión porque el representante citante Muñoz sostuvo que el gobierno estaba llamando a los partidos para que no la dejaran hablar. El tema se superó y Herrera intervino para recordar su investigación.

El representante a la Cámara Germán Navas, manifestó que si bien Abudinen no se robó el dinero sí tiene una responsabilidad de peculado culposo, “usted pudo haberlo evitado si hubiera tenido la previsión y dejó eso en manos de sus amigos, en manos de la bancada costeña”.

Incluso le indicó a la ministra que su responsabilidad se da por qué hizo parte del entrada de corrupción o porque no ha sido capaz de cumplir con uno de los compromisos de su cargo, cuidar los recursos públicos como sagrados.

La cuarta moción de censura que se adelantó a uno de los ministros del presidente Iván Duque, mantuvo la misma línea de las anteriores, muchas recriminaciones, solicitudes de renuncia y hasta señalamientos de posibles delitos, pero no se presentó nada nuevo en la presunta responsabilidad directa de la ministra de las TIC, Karen Abudinen en la pérdida de $70.000 millones del contrato que firmó su cartera con la unión temporal Centros Poblados para llevar internet a las escuelas y colegios en las zonas más necesitadas del país.

“Lo que necesita el gobierno ahora es pasar la coyuntura de la moción de censura, que el debate público asociado a lo que sucedió con el contrato de $70.000 millones pierda intensidad, y en ese momento sacar a la Ministra con mucho menos ruido. Diría que es una cuestión de ‘timing’: a la Ministra no le queda mucho margen, y más temprano que tarde va a terminar renunciando, pero la estrategia del gobierno es que esa renuncia tenga el menor sabor posible a derrota”, agrega el profesor Milanese.

“Si en definitiva la Ministra llega a la cesión de moción de censura, en principio sería porque el gobierno tiene los números necesarios para protegerla. Recordemos lo que pasó con el ministro de Defensa, Guillermo Botero: cuando el gobierno tuvo la certeza de que no podía contener la moción de censura, Botero renunció antes de que lo censuraran. El daño político ya estaba hecho, pero la renuncia era una manera de minimizarlo”.​Y al parecer la Ministra tendrá apoyo de sobra para que la moción no prospere: se prevé que por lo menos 90 de los 170 integrantes de la Cámara de Representantes la respaldarán.

Santiago Londoño, politólogo de la Universidad Javeriana, coincide: el gobierno va a buscar un entorno más tranquilo para la salida de la Ministra de las TIC. Y aunque prospere, o no, la moción de censura, el daño político ya está hecho.

“Lo que busca la Ministra es, al menos, no morir políticamente, tratando de hacer gestiones para recuperar la plata del contrato y mostrando ante la opinión pública que la culpa en teoría es del contratista y no de ella. Está tratando de mitigar el costo político, aunque es muy difícil que lo logre. Finalmente, los que más pierden con la situación de Abudinen, además del Presidente Duque, es la familia Char. La ‘casa’ Char no solo perdería ese cupo en el gobierno, el ministerio; también a una de la fichas claves para la política local. Con Abudinen pretendían apuntar a una alcaldía en Barranquilla o a la Gobernación del Atlántico”, comenta Santiago.