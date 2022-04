Mujer murió asfixiada mientras dormía en un glamping

Según los familiares de la pareja, el glamping habría presentado fallas en el aire acondicionado, lo que generó una acumulación de gases.

La hermana de la mujer le dio declaraciones a una emisora, donde indicó que la pareja se hospedó en ese lugar debido a que al otro día el hombre tenía que arbitrar un partido.

“El aire acondicionado estaba en mal estado, ellos se durmieron y mi hermana se quedó dormida porque ese gas lo que hace es adormecer a la persona. Al otro día, ellos tenían que salir muy temprano, eran las 8:00 a.m., las 9:00 a.m., las 10:00 a.m., las 11:00 a.m., las 12:00 p.m. y no salían”, explicó inicialmente la hermana de la mujer fallecida.

Los empleados del glamping al darse cuenta de que la pareja aún no salía del sitio, llegaron hasta donde estaban hospedados y se encontraron con la escena fatal.

“Fueron a mirar qué pasó, les tocó romper el vidrio, encontraron a mi hermana muerta y a mi cuñado lo encontraron agonizando”, añadió la mujer.

El hombre alcanzó a llegar con vida hasta un centro asistencial.

Las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones, además están revisando si el sitio cumple con todos los permisos para su funcionamiento.