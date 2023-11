Petro llama a consulta a embajadora de Colombia en Israel

Por medio de un mensaje en la red social 'X', el presidente Gustavo Petro informó que llamó a consulta a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Eliana Manjarréz, para determinar qué hacer tras los bombardeos de ese país a Gaza.

"He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá", indicó.

Y es que con respecto a este tema, el presidente Gustavo Petro ha sido bastante controversial desde que en un principio no reconoció la masacre o ataque del grupo Hamás hacia la población israelí, por lo que las relaciones diplomáticas han estado chispeantes.