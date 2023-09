Video: Alocución del presidente Gustavo Petro este jueves

Durante un evento realizado este jueves, el Gobierno Nacional reconoció al movimiento sindical como víctima del conflicto armado. “Sin sindicalismo no hay democracia", fue uno de los mensajes del presidente Petro durante el evento.

De igual forma, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo presencia y se dirigió a las víctimas en su discurso: “Muchas sentencias han ordenado este tipo de reparaciones y hoy, como Gobierno, obedezco”.

Podría interesarle: Petro está “decepcionado” del exviceministro de Defensa Ricardo Díaz, al que alguna vez acogió

El mandatario afirmó que no puede ser posible que en el país no sea permitida la organización obrera, cuando “sin sindicalismo no hay democracia” y que “la posibilidad real de reparación es que los trabajadores de Colombia puedan gozar de garantías laborales, que este pasado que aquí reconocemos no se vuelva a repetir”.

Por ello insistió en concebir un cambio de mentalidad, construyendo una agenda de reparación amplia y erradicando la estigmatización. En este sentido, aprovechó para responder a quienes lo acusan de dividir a la sociedad.

También aprovechó la coyuntura de la conmemoración del golpe de Estado en Chile, que desencadenó la muerte de Salvador Allende y la subida al poder de Augusto Pinochet, y que recién volvió de allí para comparar ambos tipos de violencia, de las cuales han sido testigos ambos países.

“Los dueños de la codicia en Colombia son peores que Pinochet. Allá uniformado, aquí de corbata, pero, ¿cuál es la diferencia? El de aquí fue más asesino que el del uniforme”, aseguró.

Otra de las intervenciones de Petro durante este jueves

Durante este jueves, el presidente Petro participó en varios eventos masivos, entre ellos un congreso sobre drogas como el fentanilo.

En este evento, el mandatario aseguró que ordenará que en sitios masivos de fiesta en el país se establezcan puestos de salud para que consumidores de drogas puedan verificar si la sustancia que van a consumir contiene fentanilo, la potente droga que ha generado más de cien mil muertes en Estados Unidos durante 2021

"Aquí, en nuestras ciudades, y esta es una orden que voy a impartir, los sitios de fiesta colectiva deben tener puestos de salud pública con un instrumento que permita detectar el fentanilo", dijo el presidente Petro durante este evento, quien añadió que se trata de una iniciativa para que los jóvenes que adquieran sustancias psicoactivas puedan tener certeza e información sobre la droga que van a consumir.