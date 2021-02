Video: Aprenda a usar el portal MiVacuna, la página sobre la vacunación contra Covid-19 en Colombia

Este viernes comenzó a funcionar el portal Mi Vacuna (https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/), donde los colombianos podrán informarse, consultar y postularse en lo referente a la vacunación contra el covid-19.

“Se trata de una herramienta desde el cual los habitantes del territorio nacional cuentan con tres componentes: Me Informo, Me consulto y Me Postulo”, indicó Weimar Pazos Enciso, jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación - TIC.

En un video compartido en las redes sociales del Ministerio este miércoles, se explica que allí se podrá consultar la etapa de vacunación correspondiente y los criterios de priorización. El video sintetiza información que el Gobierno ha entregado previamente.

Desde el componente Me Informo, los ciudadanos pueden encontrar lo referente al Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, los criterios de priorización y el consentimiento informado.

En el segundo componente Me Consulto, las personas podrán buscar en qué etapa de priorización de la vacunación se encuentra.

Al respecto sostuvo el funcionario, “desde los próximos días las personas en la Etapa 1 -adultos de 80 años o más y talento humano en salud en la primera línea de atención del covid-19-, podrán consultar lugar, fecha y sitio de vacunación.

En el tercer componente Me Postulo, la persona en caso de no estar de acuerdo con el resultado de su etapa de priorización -por ejemplo que no aparezca-, podrá postularse ingresando unos datos adicionales y determinando el criterio correspondiente. Al respecto indicó Pazos Enciso, “los responsables de la actualización de la información serán las EPS o las entidades que reportaron la información del grupo de riesgo”.

Se aclara que no es necesario registrarse en Mi Vacuna para vacunarse, serán las IPS las que ingresarán la información de la población a vacunar de acuerdo con la etapa en la que se vaya avanzando, para que así los colombianos priorizados puedan visualizar el lugar, fecha y hora de vacunación.

Mi Vacuna se ha desarrollado desde el Ministerio de Salud y Protección Social, y es alimentado por una Base de Datos Maestra, conformada por los sistemas de información del Sistema Integrado de Información - SISPRO.

Es importante decir que de las cinco etapas definidas para la vacunación –de acuerdo a criterios como la edad, la ocupación y las comorbilidades–, solo podrá consultar, por ahora, lo que se refiere a las dos primeras etapas.