Una imagen y un video de un procedimiento judicial en el que grupo de policías detienen, con exceso de fuerza, a un joven afro en Cali se hizo viral y causó el rechazo de cientos de usuarios en las redes sociales. La institución ya se pronunció sobre lo sucedido.

En la grabación se ve a tres policías intentando detener a un hombre que a su vez se defiende de los uniformados. Mientras tanto, un grupo de personas que graba le dicen al hombre que no ponga resistencia. Una de ellas, al parecer, fue agredida por uno de los patrulleros con un gas en el rostro.

La coordinadora de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), Erlendy Cuero Bravo, le explicó a El Tiempo que las imágenes corresponden a un hecho que ocurrió en la mañana del viernes, 5 de agosto, en el sector de Llano Verde, oriente de la ciudad, donde hace dos años ocurrió una masacre en la que cinco jóvenes perdieron la vida.

Según Bravo, personas de la comunidad la llamaron a contarle que la Policía estaba haciendo un procedimiento con un joven afro y le indicaron que el capturado es un consumidor, víctima del conflicto armado y ”no estaba hurtado”.

Agregó que la acción ocurrió cuando uno de los uniformados le pidió al joven que se acercara, “pero acá a los jóvenes les da miedo de la Policía, le dijo que no y entonces salió a correr”. Fue ahí cuando se generó el presunto abuso de autoridad.

En el video se ve como el hombre, en su intento por resistirse a las maniobras de los policías, es lanzado al piso y de inmediato, uno de los uniformados pone su rodilla sobre el cuello del detenido.

La escena recuerda lo sucedido en mayo de 2020 con George Floyd en Estados Unidos, cuando el afroamericano fue asesinado por un oficial de policía en Minneapolis, Minnesota, durante un arresto. Este episodio desencadenó una serie de marchas y protestas que le dieron paso al movimiento Black Lives Matter (las vidas de los negros también importan, por su traducción al español).

Otra acción del video que ha generado rechazo es como el policía también posa para una foto con el dedo pulgar hacía arriba.

William Yeffer Vivas, personero de Medellín, fue una de las personas que compartió la imagen en redes sociales rechazando la acción de los uniformados.

“No se el motivo de la captura, no se que falta haya cometido (toda falta merece un reproche); lo que me queda claro con esta imagen, es que así no es, nos falta empatía”, escribió el personero.

Tras el hecho, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos León, explicó que la patrulla del cuadrante se encontraba atendiendo un procedimiento policial, “por un requerimiento ciudadano descrito en la Ley 1801 de 2016 del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana”.

Del mismo modo, manifestó que una vez conoció el contenido del video “este comando aperturó oficio e investigaciones disciplinarias y penales para esclarecer la presunta actuación irregular del procedimiento judicial, actuaciones que se realizarán con celeridad y contundencia”. Agregó además que las “decisiones serán informadas a la opinión pública”.

El comandante concluyó reiterando que la Policía “es garante de los derechos humanos y orienta sus esfuerzos al fortalecimiento de las competencias profesionales basadas en el respeto hacia todos los ciudadanos”.