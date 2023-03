Video: "No entiendo el ensañamiento con Nairo Quintana": Víctor Hugo Peña

En Tribuna Deportiva de este jueves 23 de marzo, dialogamos con una voz autorizada del ciclismo mundial, el santandereano Víctor Hugo Peña, primer colombiano en vestirse con la camiseta de líder del Tour de Francia y quien en la actualidad es un avezado comentarista del deporte de las bielas y los pedales.

De la actualidad del ciclismo colombiano, de la situación que vive Nairo Quintana, del momento de Egan Bernal y mucho más, hablamos con el histórico pedalista.

"No entiendo qué fue lo que sucedió, cuál fue el ensañamiento con Nairo Quintana, es una prueba fuerte que está pasando, tal vez es la más dura de su carrera deportiva y solo él sabrá si es capaz de atravesarla", dijo Peña con relación a la situación de Nairo Quintana y ese "veto" que lo tiene alejado del ciclismo mundial.

También dijo que el campeón del Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España es "un corredor que cualquier equipo lo quisiera tener, también Nairo es de un nivel económico alto en cuanto a su salario, no sé si los equipos no le ofrecen lo necesario, pero sí es una situación bien complicada".

Al ser consultado si cree que Nairo Quintana se equivocó al protestar y pedir esa contra muestra tras dar positivo por tramadol, en el Tour del 2022, Víctor Hugo Peña respondió que: "Nairo no, pero sí la gente que lo rodea, si no hubiera tenido ese séquito que lo acompaña sería diferente, esa asesoría que está detrás de él quiere brillar con ese súper deportista que tenemos y lo hace mal, porque el que brilla es Nairo y ellos deben acompañar. Lo tiran a que haga la pelea y lo dejan solo. Él se fue en contra del sistema, pero no fue Nairo, él tiene su opinión, pero debió haberse manejado más políticamente".