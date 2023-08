El 'antirécord' que persigue el polémico Teófilo Gutiérrez.

Teófilo Gutiérrez no cambia. Si bien es cierto que su calidad técnica no tiene discusión, también tiene una personalidad que en varias ocasiones lo dejó en 'fuera de lugar'.

"Tiene que tener un equilibrio emocional, vi la jugada y él se equivocó. El partido tenía que tener otra propuesta", dijo Jaime de la Pava, entrenador del Deportivo Cali, luego de la igualdad 0-0 contra Millonarios.

Con esta nueva tarjeta, que lo alejará varios encuentros de las canchas, Teófilo Gutiérrez completó 26 en su carrera, e igualó a otro goleador del fútbol colombiano como Víctor Hugo Aristizábal.

Gerardo Bedoya posee el récord de más expulsiones con un total de 46. Eduardo Pimentel suma 33 y Francisco Foronda 30.

El inconveniente de Teófilo con Gamero

Durante el partido entre Once Caldas y Millonarios también se observó un altercado entre Teófilo Gutiérrez y Alberto Gamero, entrenador del equipo 'azul'.

El timonel de Millonarios explicó lo que pasó, al sostener que: “Él (Teófilo Gutiérrez) me dijo que jugáramos más, yo le dije que claro porque acá (Estadio Palmaseca) vinimos a jugar, pero están pegando. Fue lo único”.

Gamero también indicó que el suceso no pasó a mayores y después pudieron aclarar las cosas con el jugador. “Con 'Teo' tengo muy buena relación, después él se me acercó y me dijo: ‘Profe no piense que es nada malo, siempre lo he respetado a usted y siempre lo admiro’. Yo también lo admiro él, no hubo ningún roce”, dijo Gamero.