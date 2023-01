$!El 'divorcio' de la hinchada del Atlético Bucaramanga y los directivos del equipo

Dejan ir a los jugadores que rinden: No cabe duda de que la salida de Dayro Moreno, Sherman Cárdenas y Juan Camilo Chaverra, entre otros, ha molestado a los fanáticos, teniendo en cuenta de que le aportaron al equipo. Ahora, la inconformidad crece, porque consideraran que no los reemplazaron como correspondía.

Flojas políticas de contratación: No hay claridad a la hora de la incorporación de jugadores y constantemente arriban al equipo futbolistas sin un buen presente deportivo, salvo contadas excepciones.

No hay claridad en la toma de decisiones: Un día, los directivos amanecen con la idea de sumar un cuerpo técnico experimentado, como ‘El Bolillo’ Gómez y al siguiente cambian de parecer.

La inversión: Para algunos, los directivos no han invertido lo suficiente, mientras que otros el tema no tiene que ver con la inversión netamente, sino en cómo emplean esos recursos.

Sin divisiones menores: No existe una apuesta seria por las divisiones menores.

Se quedó sin patrocinadores: Luego de varios años, el Atlético Bucaramanga no cuenta con un patrocinador y esa situación también evidencia falencias en las gestiones para garantizar ingresos que faciliten diseñar un equipo más competitivo.

Desde 2016, Atlético Bucaramanga suma cuatro clasificaciones entre los ocho primeros, un promedio muy bajo teniendo en cuenta que se han realizado más de 10 torneos cortes en este tiempo.

¿Qué dijo el entrenador del Atlético luego del debut?

Raúl Agustín Armando, técnico de Atlético Bucaramanga, analizó el empate 0-0 que consiguió su equipo ante Envigado, en la fecha 1 de la Liga BetPlay I, durante la noche del martes.

“Tuvimos un muy buen primer tiempo desde el funcionamiento, posesión de la pelota, buenos movimientos y algunas situaciones de gol. En el segundo tiempo no entramos bien, nos costó en los primeros minutos, pero después de los diez minutos tuvimos un par de situaciones clarísimas para abrir el marcador. Me voy conforme por el funcionamiento del primer tiempo, ya en el segundo se hizo más trabado”, expresó el estratega argentino.

Respecto a la falta de puntería de sus pupilos, quienes no lograron convertir ante el cuadro antioqueño, el técnico explicó que está “tranquilo” y se mostró optimista con el rendimiento de sus jugadores.

“Me preocupa si no generamos nada, ahí sí. Pero en el amistoso que tuvimos en Barrancabermeja convertimos tres goles. Lo importante es que generamos a partir del juego colectivo, de pelotas detenidas, de buenas triangulaciones. En ese aspecto estoy tranquilo. No puedo negar que me hubiese gustado convertir para ganar el partido”, agregó.