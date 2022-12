Entrevista | Kevin Mier, el santandereano que tiene en la mira el arco de la Selección Colombia

El futuro de Kevin Mier tiene una pinta de éxito que no se la quita nadie.

Con apenas 22 años, el arquero santandereano es considerado, por muchos especialistas, como el sucesor natural de David Ospina en el arco de la Selección Colombia de Fútbol de Mayores, algo que seguramente podría pasar en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Mier, campeón con Nacional en el primer semestre de 2022, se encuentra en Bucaramanga para disputar la edición 40 del Torneo de la Cancha Marte con el equipo de Financiera Comultrasan, con el que jugará dos compromisos.

El deportista atendió en exclusivo a esta redacción, en la cancha de fútbol del barrio Mutis, en donde dejó más de una ‘perla’.

¿Qué lo trae a Bucaramanga?

Respuesta: Estoy agradecido con el ‘profe’ que ha tenido un buen gesto conmigo. Una vez más gracias por invitarme a entrenar y pasar unos días con ellos. Volver a estas canchas donde fueron mis inicios, muy contento por todo eso.

¿Qué se siente regresar a esos inicios?

R: Genera nostalgia volver a las canchas donde se inició. Eso es bonito en el fútbol, recordar esos momentos donde uno creció y volver a ellos.

¿Lo deja tranquilo el balance del 2022?

R: Sí, estoy muy contento en cada lugar al que fui y por todo lo que se vivió. El primer semestre fue de lo más lindo que viví en el fútbol porque se ganó el campeonato. Eso es algo que para mi carrera aumenta mi hoja de vida, hay que seguir creciendo y estoy muy agradecido con todo lo que pasó.

¿Qué le dicen las personas en Barrancabermeja?

R: La gente está contenta, me dicen que soy un orgullo para ellos. Muchos me conocen y compartieron conmigo. Vivo muy agradecido en Barrancabermeja y en todo el país, porque siempre me reciben con los brazos abiertos y me tienen mucho cariño.

¿Ya piensa en estar con la Selección Colombia en este nuevo proceso?

R: Es algo espectacular. No hay que apresurarse, hay que seguir haciendo el trabajo como se viene haciendo, un poco mejor, esa es la idea. El momento va a llegar, no hay que desesperarse y estar centrado. Claro que sí, ese es el sueño de todo colombiano, pertenecer a la Selección.

¿Qué ha podido hablar con Néstor Lorenzo?

R: Muy poco porque solo he estado una vez, pero es muy querido, formal y tiene mucha idea de lo que se viene para Colombia.

¿Qué piensa de David Ospina?

R: Es un ídolo para nosotros, es la representación mundial en donde estuvo y por todo lo que hizo.

¿Cómo ve el armado de Atlético Nacional?

R: El equipo se terminó de preparar muy bien, creo que el año entrante va a ser maravilloso y así va a ser, se van a dar cuenta.

¿Cómo asume las críticas?

R: Hay críticas constructivas que se deben recibir de la mejor manera, porque me ayudan a revisar, autoevaluar y analizar.

¿Qué le pide al 2023?

R: La verdad sabiduría, muchas cosas buenas. El que está arriba lo pone a uno en su lugar y en cada circunstancia que se debe.

¿Qué sueña con ganar en el 2023?

R: Hacer una excelente campaña en la Libertadores con todos los muchachos y el grupo. Que se venga la Selección, si es posible, que Dios me va a poner en ese camino.

¿Cómo ve a la distancia a su querido Alianza Petrolera?

La verdad les hago mucha fuerza, siempre los he apoyado y no me pierdo ningún partido, porque es el equipo de mi ciudad natal. Iba al estadio cuando pequeño a verlos, entonces siempre quiero que estén bien.

¿Le gustó el título de Argentina en el Mundial?

R: Sí, claro. Sudamérica tenía que quedarse con el título y había que hacerle fuerza.

¿Para usted quién es el mejor arquero del mundo?

R: Thibaut Courtois.

¿Y en Colombia, fuera de David Ospina?

R: El trabajo que ha venido haciendo Carlitos Bejarano ha sido espectacular, también Harlen Castillo del Pereira. Creo que es muy bueno lo que está pasando con los arqueros del fútbol colombiano, porque tiempo atrás solo traían arqueros extranjeros y ahora se están dando cuenta del potencial que hay en Colombia.

¿Qué le dice a los seguidores?

R: Muchas gracias por todo el cariño, por los buenos deseos que me hacen llegar en todo momento, desde la distancia y los que están cerca.

El futuro

Luego de renovar su contrato hasta 2025, el santandereano Kevin Mier solo piensa en seguir triunfando con Atlético Nacional, a pesar de que han sonado ofertas del fútbol extranjero.

“Lo que se ha venido haciendo en Atlético Nacional es un proceso, donde escalé categoría a categoría hasta llegar al equipo profesional y me gané un puesto. Creo que ahora mi mente y todo está puesto en Atlético Nacional, y lo que se pueda venir”, expresó Mier, quien agregó que su mente está “100%” con el equipo antioqueño.’