Video: Armando 'El Piripi' Osma se quejó de falta de "juego limpio" en el partido contra Pasto

El entrenador de Atlético Bucaramanga, Armando 'El Piripi' Osma, se quejó de falta de juego limpio en el encuentro que sus dirigidos perdieron 1-0 en calidad de visitantes ante Deportivo Pasto.

El timonel santandereano manifestó en la rueda de prensa post partido que "primero voy a reprochar algo que se vio hoy (domingo), esto es juego limpio, cómo riegan la cancha en el entretiempo y quitan el agua de los baños, por eso no me está acompañando un jugador, eso no es juego limpio, eso ya es muy viejo".

Del juego, el estratega sostuvo que "del partido hay que analizar que nos vamos insatisfechos porque pudimos habernos llevado algo, pero esto es un juego de efectividad, me quedan las dudas del penalti, pero el árbitro tiene todas sus condiciones y hubo VAR, entonces hay que aceptar esta derrota y ver que el equipo se tiene que preparar en cinco días para otro juego".

Precisamente, al ser consultado por el arbitraje, Osma aseguró que "a mí no me gustan los arbitrajes parcializados hacia el local, eso nunca me ha gustado; eso es falta de criterio de un árbitro. Se pita para los dos lados de la misma manera".

Y del penalti que le sancionaron a Cristian Blanco, que terminó en el gol del triunfo pastuso, el DT bumangués indicó que "los jugadores llegaron al camerino enojados por esa sanción, a mí me pareció que el árbitro dudó cuando sancionó el penalti y cuando uno duda es porque no está seguro y hay que dejarlo ahí".

Por otra parte, 'El Piripi' también se refirió al comportamiento de su equipo en la altura, donde le ha costado.

"Hemos sufrido de altura en todos los partidos en los primeros 20 minutos, nosotros cuando superamos esa fase nos apoderamos del partido. El partido estaba neutralizado tranquilamente y estaba controlado; era para terminar el primer tiempo 0-0 y nos tocó hacer unas variantes importantes y creo que dieron resultado y jugamos en el campo rival todo el partido", explicó Osma.

Con relación a la mejora que tuvo el Atlético luego del penalti, el orientador búcaro dijo que "luego del penalti empiezo a tomar decisiones para ver cómo puedo remontar el partido. Hicimos tres cambios, saco a los amonestados y a Subero para tener una línea de cuatro más sólida, que juguemos más a la pelota y la sostengamos y eso se logró, tuvimos llegadas pero las opciones claras fueron bien neutralizadas".

Finalmente, rescató la actitud de sus pupilos y ya se enfoca en la próxima fecha, el viernes 12 de agosto en casa ante Unión Magdalena.

"El equipo tuvo valentía, sale a buscar y estamos inconformes porque nos vamos con las manos vacías, pero hay que recuperarnos, pasar la página y hacer un buen partido en casa contra Unión Magdalena, que está arriba y hay que tumbarlo", concluyó el entrenador del elenco de la 'Ciudad Bonita'.