A la hora de analizar el compacto del enfrentamiento, que deja al elenco búcaro con apenas siete puntos de 24 posibles en la Liga, lejos de los ocho mejores, 'El Piripi' indicó que: "la verdad es un golpe duro esta derrota, con un tiro de esquina que no pudimos resolver. Considero que tuvimos más la pelota pero no hicimos daño, no encontramos salidas, no creamos situaciones de riesgo y no fuimos atrevidos".

Y agregó: "América en su juego, que lo habíamos analizado, que así a sacado puntos, jugando con un bloque bajo y defendiéndose con casi todos los hombres, se replegó en el segundo tiempo y no pusimos entrarles y crear una opción como para sacar un empate".

Para el timonel santandereano, el juego por las bandas fue determinante en el partido. "Bucaramanga no creo situaciones de gol claras, porque no supimos jugar por banda; los equipos cuando hacen doble línea de cuatro es muy difícil penetrarlos por dentro y hay que mirar las bandas, eso fue lo que tratamos de corregir en el segundo tiempo, con los dos cambios que hicimos para tener un jugador de desborde, pero no lo conseguimos", argumentó Osma.

De igual forma, el estratega búcaro sostuvo que faltó mayor capacidad de sus jugadores para resolver. "Teníamos que romper líneas y no lo hicimos, nos limitamos a recibir y no a romper; esto también es de situaciones conceptuales y de capacidad a veces, porque esto es de jugadores profesionales que deben saber resolver, saben que hay un uno contra uno y deben saber como resolverlo", dijo Osma.

Luego de la primera derrota del semestre en casa, 'El Piripi' reconoció que "estamos en déficit, estamos en déficit de estos tres puntos que tenemos que ganar de visitante y el próximo sábado tenemos que ganar sí o sí de visitantes; el margen de error se reduce, tengo que levantar al grupo y exigirle más al grupo y si tengo que hacer variantes las voy a realizar".

En la próxima jornada, Atlético Bucaramanga enfrentará de local al Alianza Petrolera, el sábado 3 de septiembre, a las 4:05 p.m.