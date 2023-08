Video: Iván Mejía, como siempre: ‘sin pelos en la lengua’, ¿a quiénes tildó de porquería?

Iván Mejía Álvarez es una voz que no se guarda nada a la hora de tomar un micrófono, a pesar de que lleva un poco más de cuatro años lejos de los medios de comunicación. El periodista deportivo, que marcó una era gracias a su trabajo durante 50 años, habló con el programa Tribuna Deportiva de Vanguardia y opinó del fútbol, sus directivos y hasta de política, y no dejó ‘títere con cabeza’. Pregunta: ¿Cómo es el día a día de Iván Mejía, tras el retiro? Respuesta: Me levanto a las 5:00 de la mañana, los viejos dormimos muy poquito. Hago crucigramas, tomo curso de inglés, de italiano, desayuno y a las 8:00 me voy a jugar (golf) hasta las 12:00 del día. Almuerzo, veo fútbol internacional por la tarde, béisbol en la noche, leo y eso es todo. Iván Mejía se despacha: Ramón Jesurún es una "porquería” y Radamel Falcao “no entendió que hay que irse a tiempo”. ( ) Video: Iván Mejía se despacha: Ramón Jesurún es una "porquería” y Radamel Falcao “no entendió que hay que irse a tiempo” P: ¿Pero no deja la pelota a un lado? R: No dejo de ver fútbol internacional. Me gusta muchísimo ver el fútbol inglés, la mayoría de los partidos en silencio, para no aguantar a la gente. P: ¿Qué es lo más difícil de ser Iván Mejía? R: Ser Iván Mejía, eso es jodido, eh. Y eso que afortunadamente ya he cambiado mucho, porque mi alejamiento de los medios, de las reuniones tumultuosas, entonces ya firmar autógrafos, fotos, todo me cansa, me aburre, no quiero saber nada de eso.

P: ¿Y qué es lo más bonito de ser Iván Mejía? R: No sé, no sé. Yo soy un hombre aparentemente feliz. La felicidad nunca viene en paquete completo, siempre en goticas, en estuche pequeño. Y eres feliz por momentos, yo soy feliz cuando mi nieta sale y me da un beso y me dice ‘Tatá, buenos días’, o soy feliz cuando hago un birdie o un drive largo, así por pedazos, por gotas. P: ¿O cuando gana el América de Cali? R: No, me gusta mucho más cuando gana el Barcelona o el (Manchester) City. P: ¿Usted es un ‘amante’ de ganar en el fútbol jugando bien y bonito? R: Sí, aunque entiendo que a veces hay que sacrificar el método, la manera, por el resultado. En eso no soy tan platónico, de creer que siempre se tiene que ganar jugando bien. Hay partidos y circunstancias que te obligan a cambiar el plan A y usar el B, y al final de cuentas todos competimos es para ganar. P: ¿O sea anti-Mourinho? R: Anti-Mourinho, anti-Bilardo, pero tampoco soy platónico de creer que todo lo que hace (Pep) Guardiola está bien hecho, ni todo lo que hace (César Luis) Menotti está bien hecho. P: ¿El 3-3 ante Chile, cuando la selección Colombia volvió a un Mundial después de 16 años, o el gol de James Rodríguez ante Uruguay, en los octavos de final de Brasil 2014 fueron en los que más se emocionó? R: No, el partido que más me emocionó en la vida fue con el gol de Freddy Rincón con Alemania. Esa es la mayor emoción que he tenido, porque nosotros no sabíamos, no teníamos ni idea de lo que era un Mundial y empatarle a Alemania con el gol de Freddy. Y después el gol de James (el primero ante Uruguay en Brasil 2014) fue inolvidable. Me quedaron debiendo uno, un gol de América para ganar la Copa Libertadores.

P: ¿Quién ha sido para usted el mejor futbolista en la historia de Colombia? R: Willington Ortiz, lejos. Los que lo vimos jugar pensamos que fue un monstruo. P: ¿Hay algo que se arrepienta de su carrera? R: Varias cosas. De pronto nunca debí decir que Falcao era un exfutbolista, pero en su momento, en el contexto, era un exfutbolista. P: ¿Ha hablado con él después de eso? R: Yo tengo una buena relación con él, nunca me hizo un reclamo, ni me dijo nada. Los que sí me matonearon fueron las hordas tuiteras de Falcao, las bodegas de Falcao, cristianas, son terribles. Las bodegas petristas son nada al lado de las de Falcao (risas). P: ¿A propósito del tema político, qué piensa de la actualidad del país? R: A mí me parece que el presidente (Gustavo Petro) lo está haciendo bien, que está desmontando una serie de mitos, que hay más presidente que gobierno, él es más que su cuerpo de colaboradores. P: ¿Lloró alguna vez en el fútbol? R: En ese partido de James contra Uruguay (Brasil 2014) y ante Alemania (Mundial 1990). P: ¿Cuál fue su momento más glorioso en el periodismo? R: Yo creo que el Mundial que hicimos en Brasil con el ‘Tato’ Sanint marcó un índice muy alto. A la selección le fue muy bien, el equipo funcionó muy bien, ‘Tato’ es un maravilloso narrador y ese fue el momento más recordado de mi carrera. P: ¿Alguna vez se imaginó dejar huella en el periodismo? R: Yo no creo que dejara huella, creo que he hecho mi trabajo y que muy pronto la gente se olvidará de que Iván Mejía hacía esto y esto. Esa vivencia de creer que uno dejó huella es demasiado ególatra.