Video: Lo que dijo Armando 'El Piripi' Osma de los referentes del Atlético, Sherman y Dayro

El entrenador de Atlético Bucaramanga, Armando ‘El Piripi’ Osma, habló este miércoles en rueda de prensa del momento que atraviesa su equipo y se refirió a los dos referentes, Sherman Cárdenas y Dayro Moreno.

De Sherman, quien en la temporada pasada fue el líder de las asistencias con nueve y en esta campaña únicamente lleva una y ya dilapidó un penalti, indicó que: “Todos creemos que las cosas de Sherman hay que saberlas llevar, ‘mirá’ que no empezó bien el campeonato, empezó con una molestia muy grande, le tocó hacer una pretemporada difícil, con mucha recuperación más afuera que adentro del campo; pero yo estoy seguro que él va a agarrar su forma, tendrá sus pinceladas poco a poco, pero sí necesita ritmo de juego”.

Y agregó: “Recuerdo que en el partido contra Tolima todos lo pedían y cuando entró en tres pinceladas todos dijeron que por qué no jugó Sherman de inicialista, él no está en su mejor forma y él es el primero que tiene esas ganas de volver a ser el jugador referente, el capitán que nos surtió de goles”.

Mientras tanto, ‘El Piripi’ se refirió al carácter de Dayro Moreno, quien registra cinco tantos y una asistencia en el semestre, pero en el reciente juego ante Cali se molestó al ser sustituido.

“Hay que mirar el carácter del futbolista, todos tenemos un carácter. Dayro Moreno es un hombre que se autoflagela cuando pierde un gol y lanza palabras soeces al aire. Es un hombre que le gusta ser ganador al igual que Sherman, simplemente es un momento de partido donde pasan por la mente de los jugadores unas cosas y otras por el entrenador; en ese momento del partido, 84 minutos, hay un axioma del fútbol donde el que no los hace los ve hacer y ya las habíamos tenido claritas y ya había salido Acosta y necesitábamos un hombre de talla para defender la pelota quieta y pensé en Yeison Moreno", dijo Osma, quien prosiguió: "pero yo entiendo los comportamientos, desde que a mí no me ofendan, yo sé que los jugadores entran, patalean, tumban puertas, que es algo de nuestra cultura”.

Finalmente, el estratega búcaro reconoció que prefiere jugadores con el carácter de Sherman y Dayro. "Yo sé qué jugadores tengo, tengo jugadores maduros, ganadores, yo prefiero mil veces el carácter de Sherman y de Dayro, que de jugadores que ni se ‘mosqueen’", explicó el director técnico santandereano.

Atlético Bucaramanga enfrentará este viernes, desde las 8:05 p.m., a Independiente Santa Fe.