Sao Paulo iría por un delantero colombiano para reforzar su equipo junto a James Rodríguez

La continuidad de James Rodríguez en el Sao Paulo de Brasil fue puesta en duda por parte del mismo jugador, quien dejó abierta la puerta de su salida.

En entrevista exclusiva para el medio brasilero Globo Sporte James tocó diferentes temas, entre ellos su futuro.

“Intentaré estar bien para ayudar al equipo si me quedo o no”, dijo el colombiano, dejando dudas con relación a su continuidad en el equipo brasileño.

“En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, solo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo me quede o no”, agregó el exjugador del Real Madrid, el Bayern Múnich y el Everton, entre otros.

No obstante, el presidente del Sao Paulo, Julio Casares, explicó que el colombiano seguirá en el plantel.