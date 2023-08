Video: ¡En el hospital! Mamá de Luis Rubiales fue internada de emergencia

Ángeles Béjar tenía previsto realizar esta tarde una comparecencia ante los medios de comunicación cuando se le ha presentado el problema físico, por lo que quince minutos después ha salido el párroco desvelando "la peor noticia posible", ya que no podría acudir "al padecer una crisis ocasionada por la enfermedad crónica que padece".

The Sun publicó una noticia en la que reveló que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (Rfef), involucrado en un escándalo por besar a la futbolista Jenni Hermoso, lideró una orgía en la que involucró a 10 mujeres. El encuentro habría sucedido en plena pandemia del COVID - 19 y se había gestionado con dineros de la Rfef.

Después del polémico beso, muchas personalidades e instituciones ligadas o no al deporte rey se han pronunciado y rechazado el accionar de Rubiales, sin presunto consentimiento, que tuvo con Hermoso. De hecho, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa), decidió, el pasado jueves 24 de agosto, abrirle un proceso disciplinario al presidente de la Rfef.

“Lo que vimos fue un gesto inaceptable, las disculpas de Rubiales no son suficientes, hasta incluso creo que no son adecuadas. Tiene que continuar dando pasos para aclarar lo que vimos todos”, señaló sin tapujos Pedro Sánchez.

En este sentido, las disculpas de Rubiales fueron las siguientes: “Hay un hecho que tengo que lamentar y es lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde seguramente me he equivocado. En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, creo que de manera muy espontánea”, dijo Rubiales.

Incluso, una de las mujeres cercanas a a la orgía, se atrevió a revelar detalles sobre cómo fue el ambiente en el lugar de los hechos. Por motivos de seguridad, no reveló su identidad.

De acuerdo con el artículo de The Sun, Luis Rubiales, a través de una serie de “engaños”, involucró a 10 mujeres para que participaran en la orgía. El encuentro habría sucedido en plena pandemia del COVID - 19.

Pero la polémica y los rechazos a Luis Rubiales no se detienen ahí, ya que, en las últimas horas, el diario The Sun publicó una nota exclusiva que dejó sin palabras a muchas personas. En la nota, la fuente afirma que Rubiales organizó una orgía con dineros de la Rfef.

“Recuerdo que cuando él estaba aquí, el ruido era una locura. Boom, boom, boom hasta la madrugada; hubo mucha música, bebida y muchas chicas. Podía oírlos a todos reír y divertirse hasta las cinco o seis de la mañana. Estuvieron aquí un par de días”, manifestó la mujer, identificada como una vecina en el barrio Salobreña de Granada, lugar donde sucedió la orgía.

“Fue durante la pandemia de COVID-19 y fue molesto, pero no llamamos a la policía porque ese no es el tipo de vecinos que somos. Este es un barrio exclusivo donde Luis (Rubiales) sabe que no se va a meter en ningún problema. Su familia es tan conocida y querida aquí que tiene mucha influencia”, sentenció.