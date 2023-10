El padre de Luis Díaz se sinceró frente a la discusión con Agmeth Escaf en el Metropolitano

“Me estaba comentando mi señora sobre eso, pero todavía no sé nada”, señaló.

Ahora, quien se pronunció al respecto fue Luis Manuel Díaz, padre del extremo ofensivo.

“De esa parte no quería hablar. Ahí no tuvimos nada que ver con ese señor, el señor tuvo un disgusto con otra gente, solo que nosotros estábamos ahí y la gente creyó que era con nosotros, pero no, gracias a Dios”, reveló al portal Semana.

De igual forma, volvió a enfatizar en que la discusión fue con otras personas.

“Claro, porque la situación no era con nosotros, sino con otros personajes que estaban ahí”, puntualizó.

Para concluir, el padre de Luis Díaz señaló que su hijo se encuentra de la mejor forma de cara al partido contra Uruguay y "relajado" a la hora de definir en los compromisos.