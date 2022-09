Galán por la hazaña: un análisis del rival, Alejandro Fokina

El santandereano Daniel Galán Riveros se convirtió en el tercer colombiano, desde 1995, en alcanzar una tercera ronda del US Open; antes lo habían logrado Mauricio Hadad en 1995 y Jairo Velasco en 1976. Esta es la segunda vez que Galán alcanza la tercera ronda de un Grand Slam. En el Roland Garros de 2020, el ‘cafetero’ se enfrentó en esa misma fase a Novak Djokovic, quien lo venció en tres sets.

El nacido en Bucaramanga puso en alto el tenis de Colombia y ahora deberá enfrentar al español Alejandro Davidovich Fokina, número 39 del mundo.

El español fue finalista este año en el Masters 1.000 de Montecarlo, donde fue capaz de derrotar a Novak Djokovic por 7-6(3), 5-7, 3-6, 6-0 y 7-6(3). Davidovich buscará volver a la segunda semana del US Open 2022. Allí estuvo en 2020. El encuentro entre Galán y Fokina se dará este viernes, a las 10:00 a.m.

El análisis de los expertos

Para hablar del compromiso y de la actualidad del tenista santandereano, Vanguardia consultó a dos experimentados entrenadores de la región: William Núñez y Óscar Torres.

Desde la perspectiva de Núñez, Alejandro Davidovich Fokina es un rival muy fuerte; sin embargo, Daniel tiene la confianza al 100%.

“Galán se está sintiendo muy bien en el US Open. Viene de jugar varios grandes partidos, el último fue muy apretado, pero Fokina también tuvo inconvenientes para clasificar; en el anterior partido se enfrentó con el húngaro 98 del mundo y también fue en cinco sets. Va a ser algo muy parejo. Esperamos que Daniel esté muy bien físicamente porque desde que eso pase, el partido lo va a poder sacar adelante”, mencionó.

Por otra parte, Óscar Torres resalta que el tenista santandereano está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera y que “en el partido ante Tsitsipas, jugó el mejor tenis de su vida”.

Torres sostiene que está de acuerdo con lo que dijo Ricardo Sánchez, director del grupo de profesionales de Colsanitas, previo al partido ante Thompson, ya que concuerda en que “no es fácil jugar contra una persona como Thompson después de ganarle a una siembra, a un ‘top’ 5 del mundo”.

Con respecto al próximo rival, Torres resalta que el juego de Fokina es agresivo, ya que es un jugador al que le gusta correr.

“David Fokina es un jugador que este año hizo final de Montecarlo y que viene en ascenso. Me parece que a Daniel en este momento le gusta la cancha dura, se siente cómodo y ha podido jugar muy agresivo hacia el frente. Me parece que puede tener grandes chances de volver a pasar a otra ronda, gracias a haberle ganado a la siembra ‘top 10’ prácticamente. El cuadro no es que se abra mucho, pero se han ido jugadores peligrosos. El trabajo que ha tenido con Ricardo estas últimas semanas lo ha ayudado demasiado a encontrar nuevamente el tenis que le gusta y con el que juega cómodo. Es un sueño para cualquiera estar en estos momentos en los zapatos de Daniel”, afirma Torres.