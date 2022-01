A las 2:00 de la tarde, Hermes Duarte Pacheco, vendedor informal en la esquina de la carrera 14 con calle 35, acomoda las frutas que tiene para la venta. Espera a sus clientes, mira de un lado para otro, agarra un par de mandarinas que le ofrece a una señora que se acerca.

“Ya las ventas no son iguales, están pesadas. Uno ve a la gente abriendo las billeteras y sacan son monedas, ya no son billetes. Acá llegan cinco personas, les ofrezco mango picado en vaso y solo piden uno para compartirlo entre todos. Antes pedían los cinco vasos y otro para llevar. La plata ya no alcanza”. Por eso, bautizó el 2022 como el año de las monedas.