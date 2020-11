Aterrizó el primer vuelo directo entre La Florida, Estados Unidos, y Bucaramanga

Pasadas las 2:00 pm. de este miércoles, tocó por primera vez la pista del Aeropuerto Internacional Palonegro el primer vuelo directo entre Fort Lauderdale y Lebrija. La aeronave salió desde territorio americano a las 10:45 a.m. de este mismo día.

En una aeronave Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros, llegó la delegación en el primer vuelo de Spirit que operará los lunes, miércoles y viernes entre las dos ciudades.

