$!Bucaramanga y Tunja, las ciudades con menos jóvenes que ni estudian ni trabajan en el país

También encontró que de 2019 a 2020, Colombia hay aumentado el porcentaje de Ninis en comparación con otros países. La pandemia fue un factor determinante que influyo y afecto a muchos jóvenes dejándolos sin estudio o trabajo.

Ese elevado porcentaje de Ninis evidencia la brecha de género más amplia en Latinoamérica. Por lo que los expertos consultados por la Universidad Javeriana concluyen que, “se debería diseñar e implementar políticas que reduzcan los estereotipos de género relacionados con que solo las mujeres son las responsables de las tareas del hogar y el cuidado de otros, impulsar su acceso a ocupaciones y áreas de conocimiento que son erróneamente consideradas masculinas como la tecnología, con el apoyo de las instituciones de educación media y post-secundaria.”

Los distintos analistas hacen un llamado para que el Gobierno Nacional ejecuten fuertes políticas educativas y laborales que busquen incrementar la empleabilidad o promover la accesibilidad laboral de aquellos jóvenes que hasta ahora están iniciando su vida laboral y no les es fácil ingresar a un trabajo.

También, recomiendan la creación de políticas económicas que brinden una ayuda o subsidio para aquellos que se encuentran desempleados y así, incentivar el estudio, emprendimientos entre otras cosas que impulsarían el desarrollo del país.

En Colombia, aproximadamente 1 de cada 3 mujeres entre los 14 y 28 años son ninis y 1 de cada 10 hombres del mismo grupo etario lo son. Este fenómeno, como se detallará luego, al parecer se agravó en el país producto de la pandemia por covid-19 y las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para su contención, ya que en los últimos dos años se registraron los máximos históricos de esta problemática.

¿Y qué son los Ninis? Así se le conoce en la literatura mundial a la población joven que no estudia ni trabaja (en inglés es Neet como abreviatura de “Not in Education, Employment or Training”). Este concepto fue usado por primera vez en Reino Unido a finales de los 90 dentro del informe “Cerrando la brecha: Nuevas oportunidades para jóvenes entre 16-18 años que no estudian ni trabajan ni reciben formación” (Social Exclusion Unit, 1999).