$!Hallan trazas de mercurio y cadmio en plantas medicinales del Páramo de Berlín | Informe especial

De las 11 muestras de plantas medicinales destiladas, que envió la Fundación Sayer al laboratorio del Tecnoparque Sena, Nodo Bucaramanga, para su análisis, todas registraron presencia de elementos químicos como mercurio y cadmio.

Ocho de estas muestras eran de plantas provenientes del Páramo de Berlín.Esta fundación, que se creó en 2013 y está registrada ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga, llegó a estos resultados porque uno de sus emprendimientos está en búsqueda de la certificación del Invima y requería unos estudios para sus productos, como gotas para ojos y jarabes de sauco, caléndula o perejil.

“Cuando me entregaron el informe fue catastrófico, me sorprendí porque uno cree que lo que está en la montaña sin fumigar y silvestre es lo más natural, y realmente no es así. Fue una tristeza profunda porque soy cercano a la espiritualidad, a las plantas, a la naturaleza porque fui formado por franciscanos. Eso duele”, expresó uno de los miembros de la fundación, quien pidió reserva de su nombre para no afectar su trabajo y negocio.

Este testimonio se suma a las denuncias que ha publicado Vanguardia, durante los últimos meses, sobre el exceso de mercurio en aguas del río Suratá, el tráfico oculto de esta sustancia química y otros productos, y cómo se consigue a través de una red ilegal en Bucaramanga, donde se puede comprar un kilo de mercurio envasado por $650.000.

La trazabilidad

¿Cómo llegaron estas plantas medicinales a sus manos? Este trabajador contó que en un principio eran 12 plantas, pero terminó enviando 11, provenientes de la Mesa de los Santos, Bogotá y Berlín (páramo).Por ejemplo, había un destilado de alcachofa que resultó con trazas de plomo.

“Fui a donde compré esa planta y les pregunté de dónde la traían y me respondieron que fue un señor de Bogotá, quien las distribuye en las plazas de mercado en Bucaramanga. A lo que les dije que debían tener cuidado porque tal vez la contaminación se pudo presentar en la fumigación, el transporte o el embalaje”.

Asimismo, de la Mesa de los Santos recibió unas plantas de romero, que también destiló y el análisis arrojó que tenía trazas de aluminio.Respecto a las plantas del páramo, este miembro de la fundación explicó que las traen los campesinos de esa zona a Bucaramanga.

“Uno llega temprano a las plazas de mercado y se encuentra a campesinos con los cachetes colorados. Estos han sido los puntos de conexión con ellos, donde las venden a los puestos de las plazas o a las mismas personas”.

Luego de detallar estos recorridos, indicó que están llegando plantas a las plazas para consumo humano sin ningún control. “Estas plantas están contaminadas de mercurio, berilio, cadmio, es decir, metales pesados. Y el más grave es el cadmio, que entra al cuerpo y no sale. Me di cuenta por este análisis, pero no todos pueden hacerlo por lo costoso”.

También dijo que, en este proceso de certificación con el Invima, los análisis se realizaron para levantar información de los productos, hacer unas infografías y fichas técnicas.