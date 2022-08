$!¿Para dónde se fueron? Escasez de obreros y operarios preocupa a empresarios en Bucaramanga

Hay una paradoja en el mercado laboral del área metropolitana de Bucaramanga: es la ciudad con menor desempleo del país desde hace cuatro meses, pero hay empresarios de sectores como construcción, autopartes, calzado y moda que hoy no encuentran mano de obra calificada para ocupar puestos de trabajo ofertados en este momento.

Otro empresario que analiza esta situación es Óscar Ochoa, quien junto con su padre tienen un taller de mecánica en el centro de Bucaramanga, donde trabajan ocho personas.

Para Ochoa, la dificultad para conseguir mano de obra es porque este sector de autopartes y reparación de vehículos es estacional. “Las temporadas altas son previo a las vacaciones de mitad y fin de año. Entonces uno para suplir la demanda busca más auxiliares o mecánicos y a veces no se encuentran porque, o no están calificados, o no quieren trabajar en este sector”.

El mantenimiento de vehículos, según Ochoa, exige sí o sí haber estudiado mecánica o tener experiencia certificada, “cualquier persona no puede venir a arreglar un carro porque de ese depende la vida de la gente que se suba al carro”.

Cuenta que este sector económico tiene sus semanas buenas y otras malas, “cuando casi no hay carros se ganan hasta $200 mil y cuando la cosa está buena nos ganamos hasta $800 mil”.