¿Por qué hay retrasos en cierres financieros de proyectos viales 5G en Santander?

¿Qué tanto impacto ha tenido el congelamiento de los peajes en el cierre financiero y continuidad de obras?

En este momento tenemos tres estaciones de peajes instaladas ya dentro del corredor y funcionando desde antes que nosotros arrancáramos el proyecto, que son La Gómez, Morrison y Pailitas. Estas se mantienen y no se ponen peajes adicionales. Ya con este contexto, hay una decisión del Gobierno nacional en enero de este año de no incrementar las tarifas con el IPC, lo cual generó una incertidumbre en nuestros prestamistas, al no saber si esto puede continuar o si puede ser una decisión reiterativa a futuro.

¿Se puede cuantificar ese impacto?

Esto tiene un impacto grande porque nosotros tenemos un porcentaje del valor para inversión de estas obras viene de los peajes. Si estos peajes no tienen ese incremento, desafortunadamente pues esa bolsa tiende a ser más pequeña, lo cual tiene que ser compensado por la entidad contratante que es la ANI. Entonces, la Agencia entra en un proceso de tener que darnos esa diferencia de recaudo y es la que advierten los bancos.

¿Esa es la incertidumbre?

La incertidumbre de los bancos no es la forma como se paga, sino cuándo va a pagar el Estado ese valor adicional y segundo, qué tan reiterativa puede ser esta decisión de acá en adelante.

¿Cuál es su llamado?

El llamado es a que estos mensajes no generen esa incertidumbre. Tenemos que generar la certeza de cuándo se va a hacer ese incremento, cuándo vamos a hacer el incremento del 2024, cuál va a ser el mecanismo para pagar lo que se ha dejado de recaudar en los meses anteriores y ya con eso pues los prestamistas entrarán a hacer un modelo financiero creíble que pueda durar durante los siguientes 24 años.

Le puede interesar: Bancolombia se la juega por un salario mínimo de $1’300.000 para el 2024: ¿cuáles son las razones?