En mayo la inflación se ubicó en -0,47% en Bucaramanga

Conozca cómo se comportó la inflación en Colombia, Bucaramanga y Santander, durante el mes de mayo.

Según informó el Dane, en Bucaramanga la inflación fue de -0,47% y en Colombia la inflación se ubicó en -0,32%.

El Dane informó que la variación del IPC durante mayo de 2020 fue de -0,32%, por lo que la cifra anual cerró en 2,85%, por debajo de 3,31% de ese mes de 2019.

Juan Daniel Oviedo, director de la entidad, informó que salud (0,01%) y alimentación (0,01%) presionaron la cifra al alza, pero los otros diez indicadores presionaron a la baja. Bebidas, educación, recreación y restaurantes, no presentaron variación, dado que no hay una demanda significativa o son sectores que no están funcionando.

En concreto, los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: otros artículos de decoración (1,51%), estufas, hornos y pipetas de gas (1,13%) y cristalería y vajilla artículos, vajillas y utensilios de vidrio, cristal, porcelana y cerámica para el hogar (0,72%).

Así mismo, la división Salud registró una variación mensual de 0,43%, siendo esta la mayor variación mensual de todo el grupo. En este sector los mayor increentos se registraron en productos farmacéuticos y dermatológicos (0,61%), elementos implementos médicos (0,39%) y consulta médica con médico especialista particular (0,22%). La única disminución de precios se reportó en la subclase: exámenes de laboratorio para particulares (-0,04%).

En contraste, las mayores disminuciones de precio se registraron en las subclases: servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (-3,19%) y equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-2,26%). La división muebles, artículos para el hogar y para la conservación, registró una variación mensual de -1,69%, siendo esta la segunda menor variación mensual.

“Esto está asociado con el decreto 540 que levanta el cobro de IVA a los planes de telefonía de bajo costo, expedido el 13 de abril”, dijo Oviedo.

El director agregó que los servicios públicos impactaron la cifra, pero además el precio de la gasolina, que pese a haberse reducido, por la cuarentena no hubo mucha demanda.

Cabe recordar que que las expectativas del mercado apuntaban a que la variación mensual sería, según el promedio de la encuesta de Citi, de 0,10%, con lo que la cifra de mayo planteada era 3,28%.

En ese sondeo la firma que calculó la variación más alta fue Anif, que apuntó a 0,28%; seguida por BTG Pactual, con 0,27%; Axa Colpatria, con 0,26%; Moodys Economy, con 0,25% y Skandia, con 0,18%.

En contraste, el Banco Agrario fue el que calculó la caída más significativa, con -0,15%; seguido por el Grupo Bancolombia, con -0,01% y Banco Davivienda, con 0%.

Variación mensual por ciudades

Villavicencio tuvo la mayor contracción de su inflación en el quinto mes del año, tras cerrar en -1,27. A esta le siguió Bucaramanga, con -0,47% y Bogotá, con -0,40%.

Las únicas dos ciudades que tuvieron un IPC positivo fueron Popayán y Manizales, con 0,01% y 0,06%, respectivamente.