Gustavo Petro pidió a los banqueros del país financiar la producción colombiana

El primer encuentro presencial entre el presidente Gustavo Petro y los banqueros se dio en Cartagena, donde este sector realizó su anual convención bancaria. Fueron tres días donde el gremio financiero se reencontró y preparó el camino para escuchar al mandatario nacional.

Este encuentro fue precedido por declaraciones que, sin estar cara a cara, ya marcaban las divisiones entre el Ejecutivo y la banca. Por un lado, hace una semana, cuando Petro clausuró el congreso de los empresarios de la Andi dijo, en su discurso de clausura, que a él lo que le interesa es el sector real porque ahí es donde se genera la riqueza, dejando de lado el crecimiento económico que puede propiciar el sistema financiero.

Por tanto, Petro se refirió a la actividad bancaria como extractiva, asegurando que se beneficia del agro y de la industria y que en sí misma no genera valor.

Este jueves Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, CEO del Grupo Aval, le contestó al mandatario nacional en la convención bancaria. Aseguró que el sector no es un parásito, sino la espina dorsal de la economía.

“Respetuosamente, estoy en desacuerdo con quienes creen que el sector financiero es un parásito que le chupa desarrollo a los sectores agrícola e industrial. Por el contrario, creo que el sector financiero es la espina dorsal de la economía colombiana”.

Cara a cara

Estas afirmaciones fueron la antesala para la sesión de clausura de la 56 Convención Bancaria. El primero en hablar fue el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, quien enunció los compromisos que tiene el sector con el país e hizo un llamado al Gobierno del presidente, Gustavo Petro, para trabajar en la reducción de brechas sociales y en la generación de oportunidades para los colombianos.

“Presidente, atendemos su llamado al diálogo para que la paz social que necesita Colombia sea posible. Usted lo dijo, necesitamos dialogar y dialogar mucho para buscar los caminos comunes que nos lleven a un futuro inefable, lleno de esperanza para todos”.

Finalmente, el presidente de Asobancaria reiteró el trabajo conjunto para lograr que el crédito y el ahorro puedan llegar a más personas y empresas, para mejorar la productividad y generar valor en todos los sectores, y para seguir otorgando vivienda digna.

Palabras de Petro

El siguiente en hablar fue el presidente Petro, quien recordó la Recesión Económica del 2008 para arrancar su discurso hacia el gremio bancario. Les dijo que desde esa fecha el mundo y menos Colombia han podido levantar su producción ni generar suficiente riqueza, eso se ve en que el salario real no alcanza para pagar los compromisos financieros.

“De eso no nos hemos levantado y sobre esas circunstancias hay camino negacionista de la banca, de crisis en crisis, sin ningún ciclo de prosperidad. Luego llega la crisis climática, que la alarmó la Ciencia y no los economistas, porque tendrían que negar su propio paradigma. Si no se descarboniza la economía, pereceremos. No es que la economía se deteriore un poco, es la aceleración de la precarización de la calidad de vida, eso nos lo demostró la pandemia”, aseguró el mandatario nacional.

Para Petro, lo que sucede en el mundo es una verdadera crisis de la existencia humana. Y les preguntó a los banqueros: “¿Un mundo financiero cómo se puede mover con esta crisis, manteniendo sus mismas creencias y ritos económicos, o más bien pensar lo que sucede para aplicar transformaciones?”.

En ese momento, con papel en mano, les propuso tres temas:

1. ¿Qué es lo que tiene que financiar la banca? Preguntó Petro. “Financiarse a sí mismos, con sus rendimientos, mercados derivados y títulos, olvidando que la base de todo es la creación de la riqueza. Coincido con Mario Pardo, presidente de la junta de Asobancaria, cuando se pregunta dónde está la generación de riqueza. O más bien, que la prioridad sea la financiación para la generación de riqueza. Los bancos deben aceptar que no generan riqueza, es la producción la que lo hace”.

Explicó que el sector financiero no es un generador de riqueza en sí mismo, sino que la transfiere, “¿a dónde? Recalcó que, para generar riqueza, sí o sí debe financiar la producción. “Significa que dentro de sus escalas, no es una partida más, sino la prioritaria, la más cuantiosa. La banca debe financiar el turismo, el agro, la industria, la construcción, la manufactura, eso debe ser lo principal”.

2. La segunda iniciativa es democratizar la producción, es decir, abrir el crédito a los campesinos, pequeñas y medianas empresas, a los informales. “Por ejemplo en el agro, democratizar el crédito para que se democratice la producción agraria. Esto es tema de un posible pacto social, para que millones de personas puedan producir en el campo y en la ciudad”.

Insistió en que los bancos deben financiar la economía popular, o la llamada informal, que representa el 50% del total. Para el Presidente, eso es generar riqueza, equidad e igualdad social. “¿Cómo hacerlo?, si hasta ahora el mundo financiero toca esos mundos, lo que llegó primero fue el ‘gota a gota’, que financia con tasas de interés de hasta el 20% diario. Esto indica la incapacidad del sector financiero de tocar la economía popular, el campesinado”.

3. Por último está la crisis climática que plantea acciones urgentes. Preguntó: “¿Cómo acelerar la transición para quitar el carbón y el petróleo del camino? Tenemos que adelantar una economía descarbonizada, eso significa que el mundo bancario debe financiar las actividades económicas descarbonizadas y no las carbonizadas”. Enfatizó en cómo se desliga el mundo carbonizado de la banca, no solo con planes pilotos, sino con un movimiento rápido y sustancial.

En resumen, el presidente Gustavo Petro les propuso: financiar la producción, democratizar la financiación y descarbonizar la producción. “Debatamos, dialoguemos, salgamos de mirarnos al espejo y dejemos de negar la realidad”.