“Hace cinco años, luego de terminar nuestra primera película, “Lamentos”, con la cual habíamos hecho también un recorrido muy interesante a través de festivales y salas de cine en todo el país, buscamos locación para la segunda y nos vinimos para Zapatoca. Nos enamoramos de Zapatoca. Teníamos varios proyectos en mente, pero aquí se nos aclaró la idea de La Matriarca, inspirada en la mujer, desde lo femenino. Nació luego de pasar por un momento personal, familiar, quisimos hacer un proyecto del alma, muy sentido. Sabíamos que no iba a ser fácil porque esta es una película de época, pero ese era el reto. Es una historia que le había contado su abuela Filomena a Julián cuando era muy niño y que él me había contado a mí. Me había quedado tan profundamente marcada que le dije: esa es la historia que quiero que contemos. Es importante que podamos revivir esa historia y podamos hacer un homenaje a esa abuela, a esa ancestra”.

En los próximos meses la cinta comenzará su recorrido en las salas de cine del país.

El tráiler de “La Matriarca” tiene muy buena la factura y muy buen casting. ¿Cómo fue el proceso de producción para llevar a cabo la película?

“La producción nos tomó aproximadamente cinco años y puesto que la obra misma va haciendo su selección natural de quien quiere que esté ahí dentro, pasó mucha gente por el casting.

Tenemos un modelo de producción, que es el que hemos adoptado para hacer nuestros proyectos, a través de talleres, campamentos de cine, oratorios porque esto nos ha permitido conocer a la gente de cerca. La película ha sido apoyada, por ejemplo, por Florina Lemaitre, que es una actriz que conoce lo difícil que es hacer cine y por Luis Fernando Hoyos, que dijo: hasta el final quiero estar apoyando la película así no pueda estar allí como parte del elenco. También Alvarito Rodríguez ha estado acompañando la película.

Luego se viene el tema de la pandemia y todo lo hace más complejo, ya necesitábamos entrar a rodaje y se dieron las cosas en ese momento tan difícil: conseguimos los recursos a través de un “crowdfunding” que lanzamos a nivel internacional”.

La violencia que vivimos es un tópico que se repite en nuestra historia y que rodea la cinta. ¿Cómo nos permite la película reflexionar para no volver a repetirla?

“Es para no seguir repitiéndonos que tenemos que contar esas historias y poderlas transformar. Somos un país que, culturalmente, no queremos hablar de nuestras heridas, de nuestras guerras, eso hace que nos repitamos una y otra vez en los mismos errores. No ha habido una película basada en la Guerra de los Mil Días, que fue una guerra muy cruel y que todos la conocemos porque en algún momento nos hablaron de ella en el colegio, pero en la que no hemos profundizado ni hemos visto como ha tocado también a nuestra descendencia.

Cuando nos vamos atrás buscando cómo vivió esta mujer, esa guerra nos conmocionó mucho. Dijimos: uy, cómo no somos capaces de profundizar ni siquiera en la historia familiar, en nuestra historia como sociedad.

Nos encontramos con que venimos de esa descendencia indígena tan hermosa y empezamos a escarbar y encontrar con que se ha perdido ese entendimiento con la naturaleza, ese poder de sanarnos a través de ella, reconciliarnos a través de perdonarnos y aceptarnos, y eso empieza a generar el hilo conductor de la película y hacer un trabajo profundo en nuestro ser y en nuestra familia. El arte es un acto sanador y primero tiene que empezar por ese reconocimiento de lo que somos, de nuestra raíz. Es importante que hoy lo entendamos”.

¿Cómo se sintió actuando?

“Me había centrado tanto en la producción en la primera película que en ningún momento había pensado en la actuación. Fue darme esa oportunidad porque admiro mucho el oficio, a estos actores tan consagrados. Creo que las cosas fluyeron porque había una muy bonita energía y unos compañeros extraordinarios apoyándome con mucho amor”.