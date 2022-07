El día que Darío Gómez fue homenajeado en Bucaramanga

Fueron 13 artistas los que deleitaron a los bumangueses en ‘La Noche del Guaro y el Despecho’.

Cuando Darío Gómez, el llamado ‘Rey del Despecho’, empezó a planear un álbum para conmemorar sus 40 años de actividades artísticas, pensó en una producción de duetos, compartiendo sus canciones con amigos, colegas y varios de sus pupilos en la música popular.

Lea también: Murió el cantante Darío Gómez

Varios de ellos, la mayoría, querían cantar ‘Nadie es eterno en el mundo’, la más famosa de las canciones de Darío Gómez, pero él ya se la había prometido a otro artista, Juanes, quien se había comprometido a grabarla con ‘El Rey del Despecho’.

Entre otros, Jhonny Rivera, Darío Darío, Pipe Bueno, Luis Alberto Posada y Paola Jara le cantaron aquella noche al 'Rey del Despecho'.

“Él siempre me manifestó su cariño y admiración, y cuando le conté del proyecto me dijo que quería participar y con esta canción. Pero es un artista muy ocupado, no le ha quedado tiempo para que la hagamos. Ya vendrán otras oportunidades, porque no me puedo quejar, a todo aquel que le dije que hiciera parte de este disco, dijo que sí y lo hizo con mucho cariño”, comentó en su momento Darío Gómez.