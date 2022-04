“No acepto absolutamente nada”: Jhonier Leal se retractó de aceptar cargos por asesinar a su mamá y su hermano

Ante la Juez 55 Penal del Circuito de Bogotá, Jhonier Leal, se retractó de haber aceptado cargos por el asesinato de su hermano Mauricio Leal, y su mamá Marleny Hernández.

“Señora Juez con todo respeto, en este momento quiero decirle que definitivamente no aceptó los cargos, no aceptó absolutamente nada”, expresó Leal.

Dijo que esta vez hace su pronunciamiento sintiéndose más claro y consciente de sus decisiones.

“Puedo asegurar que he actuado bajo presión y el día de ayer tomé la firme decisión de renunciar a este preacuerdo, porque como lo he dicho en repetidas ocasiones, soy inocente, soy una persona que solo he vivido para servir a mi familia, para servir a mis hijos, a una sociedad”.

Las razones de esta decisión, según Leal, son en primer lugar la presión mediática que ha recibido: “como si ya hubiera un entrampamiento hecho en el momento que descubrimos a mi madre y a mi hermano. No había pasado ni una hora y los medios tenían claro lo que tenían que decir de mi. Es increíble como pudieron maquinar esto tan rápidamente”.

En este sentido dijo que esta presión mediática ha generado odio en su contra, la de su familia y la de las personas que lo defienden. “Las amenazas van y vienen sin parar, al punto de decirme que tengo que auto incriminarme, que tengo que declararme culpable o mi vida está en juego”.

El segundo punto de su decisión se centró en la intimidación verbal, corporal y psicológica que ha vivido. “Todo el mundo pudo ver como el CTI llega a mi casa arbitrariamente a capturarme cuando yo siempre estuve dispuesto a rendir indagaciones, nunca me escapé, porque no soy culpable”.

Y continuó diciendo: “No contentos con esto entran por el balcón de mi apartamento, intimidan a mi familia con armas y aún a mi hijo de 16 años, lo someten con un arma, como si fuéramos la peor familia criminal del planeta”.

Dijo también que la Fiscalía montó un show mediático y que en las audiencias lo obligaron a mirarlos de frente y lo condenaron anticipadamente. “No contentos con esto llegaban al punto de decir que lamentablemente si yo no llegaba a un buen preacuerdo con ellos iban a buscar la manera y tenían los recursos para hacerme condenar hasta más de 50-60 años”.

Otro de sus argumentos para retractarse de su decisión fue la falta de recursos económicos. “Para nadie es un secreto que en este país, y en cualquier parte del mundo, el poderte defender requiere de muchos ingresos económicos, con los cuales yo no cuento, y por los cuales tuve que decirle a mi abogado anterior que no podía continuar con él”.

Por último dijo que se presentaron falsos ofrecimientos. “En primera medida me dijeron que me ofrecían 17 o 18 años y medio, lo cual consulto con mi abogado y me dice: 'si no tienes para defenderte, es un buen preacuerdo, acepta'. Yo dije bueno esa pena con todas las rebajas yo hubiera estado saliendo en siete u ocho años. Entonces dije lamentablemente me toca aceptar esta pena, pero no 40 o 50”.

La declaración de retractación de Jhonier se dio en el marco de una audiencia en la que se esperaba que la Juez 55 Penal del Circuito de Bogotá aprobará el preacuerdo que habían firmado Leal y la Fiscalía.

Con esta declaración la defensa de Leal pidió no aprobar el preacuerdo.

¿Qué se había acordado?

El preacuerdo al que había llegado hace dos meses con la Fiscalía estipulaba que Jhonier pagaría una pena de 27 años y cinco meses de prisión (330 meses) y una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Además este preacuerdo indicaba que Jhonier se comprometía a pedir públicamente perdón a las víctimas, al país y a la comunidad, y debería cumplir esta pena en centro carcelario.

"Una insensatez monumental"

Elmer Montaña, abogado de las víctimas reaccionó ante la sorpresiva retractación de Jhonier Leal, quien hace dos meses confesó ser el asesino de su hermano Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández.

"Acaba de cometer una insensatez monumental al haberse retractado del preacuerdo que celebró con la Fiscalía General de la Nación, ese preacuerdo era exageradamente beneficioso para él, la pena de 27 años iba a terminar reducida a doce años y medio de prisión efectiva. Ahora la Fiscalía va a radicar el escrito de acusación en los próximos días, no va a hacer ninguna negociación y como consecuencia del juicio oral y público al que será sometido, muy seguramente será condenado a una pena superior a los 45 años de prisión, la pena que realmente merece Jhonier Leal, por los crímenes de su mamá y de Mauricio Leal", fueron sus palabras.

Lo que dijo la abogada

Ana Yuliet Velásquez, abogada de Jhonier, aseguró que su cliente fue sometido a presiones por parte de la Fiscalía para que aceptara los cargos y firmara el preacuerdo en el que se fijaba una condena de 27 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y manipulación de la escena del crimen.

La jurista consideró que a su cliente se le vulneraron todos los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, puesto que fue coaccionado para que reconociera un hecho que jamás cometió.

Los hechos por los que es procesado ocurrieron el 21 de noviembre del 2021 en La Calera, Cundinamarca.

“Mi cliente no va a pedir perdón por algo que no hizo”, precisó la abogada al considerar que su cliente tiene la intención de ir a juicio para demostrar su inocencia.

El próximo 20 de mayo a las 10 a.m. habrá una nueva audiencia de su caso.