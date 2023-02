$!Shakira quería “cerrar un ciclo” con la canción “TQG”, revela Karol G

“Tú, saliendo a buscar comida fuera; y yo, pensando que era la monotonía”, dice Shakira en la canción. También asegura: “Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta ‘pa’ lo mío/ Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido”, una letra que en redes sociales se entiende como una alusión directa a Piqué, convertido en el motivo de inspiración de sus últimas canciones tras las ruptura sentimental.

“Somos dos mujeres que vivimos una experiencia parecida”, dijo la cantante paisa, quien en una entrevista exclusiva a la emisora W Radio reveló que la canción no iba a ser publicada, sin embargo, la cantante barranquillera fue la pieza clave para que hoy millones de personas pudieran escucharla.

“Lo importante de mis canciones es que representen a la mujer y me parecía una locura que pudiera llamar a Shakira, que pudiera llamarla a decirle que tenía una canción. A ella le encantó la canción”, indicó ‘la Bichota’ al asegurar que ella quería sanar cantando y cerrar un ciclo.

Le interesa: Karol G y Shakira: estas son las indirectas para Piqué y Anuel que dejó la nueva canción

“’TQG’ la escribí el mismo día que grabamos el tema de ‘MAMII’. Yo estaba en el estudio con Becky y cuando ella se fue, me quedé con mi equipo e hicimos ‘TQG’”, anotó. Y agregó: “Y a pesar de que yo estaba pasando en un momento específico de mi vida, no quería enfocar mi carrera en ese tema. Entonces, aunque me encantaba la canción, iba a ser solo para escuchar con mis amigos”.

“Empiezo a entender que era lo que estaba viviendo Shakira y su situación personal. Para mí lo importante de mis canciones es que representen a la mujer”, mencionó Karol G. Fue ahí cuando una llamada cambió todo. Karol G llamó a la artista barranquillera y le mostró la canción. La antioqueña le dijo que podrían realizar una colaboración.