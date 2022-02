Video: Entrevista con abogado de víctimas en el caso Mauricio Leal

El pasado miércoles, la Fiscalía General socializó con el abogado de víctimas, en el caso del doble homicidio de Mauricio Leal y Marleny Hernández, la negociación en la que avanza con Jhonier Leal con miras a la firma de un preacuerdo por aceptar ser el responsable del asesinato de su madre y su hermano.

De acuerdo con Montaña, “la Fiscalía dijo que iba a pactar con Jhonier una pena de 26 años de prisión, una multa de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que de nuevo pida perdón a las víctimas y al país y que se comprometa públicamente a que no va a delinquir de nuevo”.

En la diligencia, que duró más de tres horas, la representación de víctimas le solicitó al Fiscal que antes de firmar el preacuerdo le imputara a Jhonier Rodolfo Leal Hernández el delito de tortura, “esto con fundamento en la misma narrativa y en los mismos elementos que la Fiscalía presentó en la audiencia de imputación y de medida de aseguramiento”.

El hoy detenido en el Búnker de la Fiscalía ya tiene imputados los delitos de homicidio agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de pruebas.

“Cuando el Fiscal hizo la presentación en las audiencias dijo que a Mauricio lo habían obligado a firmar un documento, en el cual dejaba como herederos de sus bienes a sus sobrinos y a su hermano Jhonier.

Dijo que lo habían obligado a firmar porque así lo había acreditado un perito grafólogo, que reveló que la persona estaba en una situación de apremio emocional extremo y que además tenían las evidencias de unos puntazos o pequeñas puñaladas que había recibido Mauricio en el tórax. A criterio de la Fiscalía eso fue con el fin de forzarlo a que suscribiera ese documento”, argumentó el abogado Elmer Montaña.

Agregó, que en la presentación del preacuerdo que tuvo lugar en Cali, le hicieron saber al Fiscal que habían cometido un grave error al no tener en cuenta la tortura y buscar firmar así un preacuerdo.

“Eso sería negarle el derecho a las víctimas a la verdad y además le va a dar a Jhonier un beneficio adicional, porque además de los descuentos legales va a tener la posibilidad de acceder a un descuento adicional por no tener la imputación de este delito. La tortura implicaría un incremento de la pena”.

Dijo que ante ese cuestionamiento el Fiscal del caso señaló que no tenían elementos de prueba para aprobar la tortura. “El documento no tiene ningún valor probatorio”, fue la respuesta textual. “¿Para qué lo utilizaron entonces en las audiencias?”, cuestionó Montaña.

Ante esto, según dijo el abogado de víctimas, el Fiscal propuso que en lugar de imputarle tortura lo que harían sería incrementar la pena unos meses más, quedando aproximadamente en 26 años y seis meses.

“Nosotros no estamos detrás de que a Jhonier le imputen unos meses o unos años más, estamos exigiendo que se reconozca la verdad, porque es un derecho de las víctimas, no pueden cambiar la verdad por meses de sanción penal, no se trata de eso, hace parte de que las víctimas se reparen emocionalmente”.

Ante la negativa de la Fiscalía, Montaña dijo que se dejó la observación y que la inconformidad la expresarán ante el Juez de conocimiento cuando el preacuerdo, después de que lo firme Jhonier sea enviado al Juez Penal del Circuito de Bogotá para que lo revise y decida si le da su aprobación o no.

“En ese momento le diremos al Juez que no estamos conformes y pediremos que no le de aprobación por violación al principio de legalidad y porque el preacuerdo a nuestra manera de ver le está dando un beneficio adicional a Jhonier y le está negando el derecho a la verdad a las víctimas”.

“No estará en la cárcel más de 12 años”

De acuerdo con las cuentas del abogado de víctimas y apegándose a los descuentos a que tendrá derecho Jhonier Leal por trabajo o estudio y buen comportamiento, entre otros, él podría pedir la libertad cuando cumpla las tres quintas partes o la detención domiciliaria cuando cumpla la mitad.

“Este señor va a estar realmente privado de la libertad, en la cárcel, no más de 12 años por haber asesinado a su mamá de manera tan violenta y torturado y asesinado a su hermano y nos parece que no está bien eso, repugna el hecho de que este señor va a tener beneficios enormes y la Fiscalía le regale de ñapa no imputarle la tortura”, replicó el abogado penalista.

Jhonier Leal permanece detenido en el búnker de la Fiscalía, una vez firme el preacuerdo y le dicten sentencia se espera que sea enviado a una cárcel ordinaria, de mediana o máxima seguridad para que cumpla la sentencia.