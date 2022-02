Video: Este lunes regresan los famosos a la cocina de ‘MasterChef Celebrity’

Tras el éxito en rating de la edición 2021 (fue el programa más visto de los fines de semana), en RCN se arriesgarán a emitir el concurso de lunes a viernes, a las 8:00 p.m. Será competencia directa de Yo me llamo, el más visto por los colombianos en la actualidad, con un rating promedio de 13 puntos (cada punto representan 280.000 personas).

Acerca de la actual propuesta, Claudia Bahamón adelantó que la primera prueba de los participantes será en las playas de Barú, capítulo que se verá esta noche.

“Me conmueve mucho porque la gente es muy especial y generosa conmigo, uno puede ser muy talentoso pero también sabe que en la televisión si no hay un cariño al otro lado de la pantalla no hay nada. Es una infinita responsabilidad responderles con el mismo amor con el que ellos me hablan y que me brindan todos los días”, dijo Claudia, al hablar de la repercusión que en 2021 tuvo la edición del reality de cocina.

