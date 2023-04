Video: “Me debo es al público, no a la producción”, Arcángel se desahoga contra organizadores de concierto en Medellín

El compositor estadounidense de ascendencia dominicana aclaró su inconformidad con los organizadores del concierto ‘Los Favoritos’, debido al poco tiempo que le dieron para su show. “Siempre me pasa lo mismo cuando yo vengo aquí a cantar, quieren dejarlo a uno de último y después cuando yo quiero hacer mi trabajo, siempre me dicen que yo tengo que cortar el show porque a las 4:00 a.m. van a parar”, manifestó el reguetonero enojado.

En video quedó registrado el momento en el que el artista pidió respeto por su público y desató su ira, “yo no voy ni en la mitad del show, para que me digan que quedan 10 minutos, esto es una falta de respeto, y con ustedes también que pagaron su plata para venir para acá, y me esperaron, pero no fue porque yo quiero cantar tarde, es porque esta gente manipula para que ustedes lo vean a uno tarde”, indicó.

Arcángel también enfatizó en la hora de su llegada al estadio, “yo estoy aquí desde las 7:00 p.m.” y se disculpó con el público por la intervención, “perdón es que me tengo que desahogar”. Quienes lo acompañaron hasta esa hora dieron a conocer su apoyo al cantante a través de redes sociales.