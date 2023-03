Las nuevas reglas de 'Severo Sinvergüenza', la pastelería erótica

Luego de la polémica suscitada el fin de semana por unos videos que circularon en redes sociales donde se veía escenas subidas de tono que se llevaron a cabo en el establecimiento ´Severo Sinvergüenza´, las autoridades de Cali intervinieron el local y establecieron algunas condiciones para que este local siga operando.

Una de ellas, es que 'Severo Sinvergüenza', deberá prohibir el ingreso de menores de edad, así como también polarizar el vidrio del restaurante, para evitar que desde el exterior se vea la temática del sitio y prohibir el exhibicionismo.

Además, quedaron prohibidos los golpes y cachetadas entre quienes atienden el establecimiento y los clientes. Finalmente, en el lugar también se deberá señalizar y controlar sobre el comportamiento que deben tener todas las personas que visiten el lugar.

Cabe mencionar que esta visita fue anunciada en horas de la mañana por el Secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, quien aseguró que se debe mantener el respeto por la ciudadanía.

"Hemos visto los videos y son bochornosos, no es la Cali que queremos representar. Si el establecimiento no cumple la normativa correspondiente, será sancionado, este tipo de actividades con actos obscenos no se pueden realizar”, aseguró.

El funcionario añadió que este establecimiento, al tener una vitrina de cristal que permite ver hacia adentro, expone a niños y niñas a actos que rayan en la obscenidad.

“Envío un mensaje a los empresarios y la ciudadanía para que tenga en cuenta que hay lugares, horarios y formas de ejercer una actividad con un contenido sexual, sin que vulnere los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes”, complementó.