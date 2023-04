Rafael Poveda habla de su libro sobre Luis Alfredo Garavito: “El mal está ahí”

Rafael Poveda dice que lo que más le impresionó fue que Luis Alfredo Garavito tuvo este modus operandi por más de 20 años, y logró permanecer fuera del radar de las autoridades hasta que fue atrapado, pero por casualidad.

Garavito logró convencer a la Policía de que nada tenía que ver, pero posteriormente, el asesino le confesó al reconocido periodista Rafael Poveda que si las autoridades hubieran registrado su habitación, habrían encontrado el cuchillo ensangrentado que utilizó para cometer el brutal asesinato.

Estas entrevistas están reflejadas en dos libros: “Tras la sombra de Garavito”, una crónica periodística que relata y describe el perfil psicológico del escalofriante asesino serial y violador y la novela “El reflejo de la Bestia”, que toma como base sus crímenes y que Poveda presentará el próximo 18 de abril en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Las entrevistas abarcaron más de 20 horas en un total de tres reuniones y el reconocido periodista cuenta que Garavito insistió en lo fácil que le había resultado llevarse a los niños: los seguía haciendo gestos para llamar la atención del menor y cuando sus padres le soltaban la mano, el asesino se los llevaba para siempre.

En entrevista con Vanguardia, Rafael Poveda habló acerca de cómo es estar frente a un hombre como Luis Alfredo Garavito, si descubrió lo que pasa por su cabeza o qué quiere mostrar con las entrevistas a este asesino en serie.

¿Cómo se siente estar en frente de una persona como Luis Alfredo Garavito, con este historial, que ha hecho estas cosas?

“Es muy difícil. A pesar de que él trate de ser una persona amable y de que nos diga que se ha convertido a Dios, se sabe que el mal está ahí. La verdad no sé si él puede o podría cambiar, no sé, no soy experto, tampoco soy Dios ni soy juez, pero lo veo muy difícil. La última vez que estuvimos con él, mientras ubicaban las cámaras, Kevin y yo nos pusimos a hablar con él. Le dije: oye, Luis Alfredo (No le gusta que le digan Garavito), tienes simpatizantes... ¿Tú tienes seguidores, cierto? Y se le iluminó la cara, se veía la felicidad. Me respondió: sí, sí, tengo una chica en Carolina del Norte y alguien en España, que me admiran. Cuando comenzamos a grabar le hago la misma pregunta y me responde: Rafael, ¿cómo alguien puede admirar a un asesino como yo.