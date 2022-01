Delegación del Mindeporte llegó a Bucaramanga para hacer seguimiento a denuncias de abuso en atletismo

Un grupo conformado por el Ministerio del Deporte, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, se trasladaron a Bucaramanga este miércoles para hacer seguimiento de las denuncias de acoso sexual presentadas por unas deportistas en contra del entrenador de atletismo, Giovanny Vega Blanco.

Así lo confirmó el ministro Guillermo Herrera Castaño a través de su cuenta de Twitter, quien agregó que se reunirán con las autoridades locales para "adelantar procesos de inspección, vigilancia, orientación capacitación en prevención y manejo de violencias de género en el deporte".

"Continuamos el seguimiento a las denuncias de presunto acoso a deportistas en Santander. Con las autoridades competentes avanzamos para que haya celeridad en las investigaciones y restablecimiento de los derechos a las atletas", indicó el funcionario.

Le contamos: Los detalles del escándalo de abuso ‘sexual’ que salpican al Atletismo en Bucaramanga

¿En qué consisten las denuncias?

Durante casi tres años, cuatro deportistas guardaron el doloroso secreto. Sufrieron en silencio -dicen- del abuso sexual y los maltratos de quien fuera en 2019 entrenador de un Club de Atletismo de Bucaramanga, hasta que decidieron denunciar. En ese momento eran menores de edad.

Las obligaba a entrenar sin importar si tenían dolores o lesiones, las insultaba en público, las humillaba y en una ocasión le echó un vaso con agua en la cara mientras entrenaba.

“Una de las cosas más fuertes que pasé con él, y comencé a reaccionar, fue cuando me propuso que me acostara con él y que me seguía ayudando económicamente y me compraba una casa. Lloré todo el día porque no entendía lo que estaba pasando, por qué me decía eso. Cuando me gritaba o me insultaba pensaba que era para que fuera buena deportista”.

La lascivia y las aberraciones continuaban. Algunas, como esta víctima, aseguran que les hacía masajes en los glúteos. “Me bajaba la licra y me tocaba, pero en ese momento lo veía normal. Con el tiempo fui conociendo más casos de compañeras”.

Reacciones

En medio de las investigaciones por las denuncias de acoso sexual y psicológico en contra del entrenador de atletismo Gionanny Vega Blanco, se han tomado medidas con relación al ingreso del director técnico al estadio Luis Enrique Figueroa Rey.

Lea: Toman medidas para el ingreso al estadio del entrenador de atletismo denunciado de abuso

“La Liga Santandereana ha solicitado el no ingreso del entrenador al escenario, esto es sobre la administración del escenario; sin embargo es un club privado y existe el derecho al trabajo y más allá de la parte de la dirección técnica, cuando el entrenador esté dirigiendo a un atleta en un evento no podemos llegar, con referencia a lo que él haga dentro de su club le corresponde a las autoridades civiles. El club tiene reconocimiento deportivo y es allí donde se han tomado algunas medidas con referencia a la llegada del entrenador al estadio”, indicó Pedro Carrillo, director del Indersantander.