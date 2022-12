Gilberto Neira Pereira es uno de los más experimentados agentes de Tránsito de Bucaramanga. Tiene 59 años, 27 dedicados a ese oficio, que aunque no está consagrado como uno de los más peligrosos del mundo, en la ‘Ciudad Bonita’ se ha convertido en los últimos años como de riesgo por la intolerancia de algunos conductores.

Y es que en el último año han sido cuatro las agresiones que ha sufrido por hacer cumplir las normas de tránsito como son portar documentos, que los vehículos están en las mejores condiciones tecnomecánica y lo que parecería obvio, pero que algunos lo omiten, que las motos porten los espejos retrovisores.

Precisamente esto fue lo que ocurrió hace algunos días en la carrera 27 con calle 34. En un puesto de control a las 7 de la mañana vio a un motociclista que no llevaba los espejos de su vehículo y lo detuvo en el sentido sur a norte.

“Vimos que no tenía estos elementos y de manera amable le pedimos los documentos. Dijo no portarlos e intentó volarse. Yo de inmediato impedí que arrancara, deteniendo la moto. Pero se bajó y de una vez me pegó. Intenté defenderme”, contó Neira.

Una transeúnte que pasaba por el lugar grabó la agresión en su celular. En el video se aprecia como el iracundo sujeto golpea con puños y patadas al uniformado mientras este lo abraza para evitar sufrir una grave lesión. Ciudadanos y otros compañeros intervienen.

“Lo más triste es que otros conductores lo defendieron y lo ayudaron a que se fuera. Aunque le retuvimos las llaves, lo ‘taconearon’, es decir lo ayudaron a escapar empujando la moto con el pie”.

Al revisar los antecedentes con las placas le figuraba que tenía vencido el SOAT y la revisión tecnomecánica.

El agente ya interpuso la demanda y fue incapacitado por cuatro días.