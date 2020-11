El presidente de EE.UU., Donald Trump, ganó las elecciones en los estados Indiana y Kentucky, mientras que su rival demócrata, Joe Biden, en Vermont, los primeros estados que proyectan los grandes medios de comunicación estadounidenses.

Trump se adjudicó así los 11 delegados de Indiana y los 8 de Kentucky, mientras que Biden los 3 de Vermont en su objetivo de alcanzar los 270 compromisarios que abre la llave de la Casa Blanca.

Estos tres estados no deparan ninguna sorpresa ya que tanto Indiana como Kentucky son feudos republicanos que votaron por Trump en 2016 y Vermont es el bastión demócrata que hace cuatro años votó por la entonces candidata, Hillary Clinton.

Indiana, Kentucky y Vermont han sido los primeros estados en cerrar sus colegios y en estos momentos avanza el recuento en Carolina del Sur, Florida, Georgia, Virginia y Nuevo Hampshire.

De otro lado, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se adjudicó en los comicios de este martes el estado de Virginia, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, el de Virginia Occidental, según las proyecciones de los grandes medios.

Biden se lleva así los 13 compromisarios de Virginia en el Colegio Electoral, y Trump, los 5 de Virginia Occidental.

Además, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ganó las elecciones en los estados de Massachusetts, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland e Illinois, mientras que el presidente, Donald Trump, se hizo con Oklahoma, Carolina del Sur, Alabama, Misisipi y Tennessee, según las proyecciones de los grandes medios estadounidenses.

Biden se llevó otros 29 solo con Nueva York. También sumó los 14 delegados de Nuevo México y Colorado.

Los estados que ganó Trump son Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Luisiana y Nebraska, aunque este último es el único junto a Maine que divide compromisarios por distritos y uno de ellos no se ha proyectado todavía, indicaron las proyecciones de The New York Times y el canal Fox.

El Colegio Electoral es un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población.

El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios. El candidato que llega a 270 gana las elecciones.

Pese a que las elecciones estaban convocadas para este martes, la mayoría de votantes han ejercido su derecho en las últimas semanas a través del voto anticipado por correo o presencial, debido a la pandemia COVID-19.

Según U.S. Elections Project de la Universidad de Florida, más de 101 millones de personas habían votado antes de este martes, lo que equivale a un 73,4 % de la participación de 2016.